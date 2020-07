Mundo China registra maior aumento diário de infecções por coronavírus locais desde março

27 de julho de 2020

A China registrou 57 casos de infecção local do novo coronavírus no domingo (26), o maior número que o país já viu desde que controlou a disseminação do vírus em março, segundo dados divulgados pela Comissão Nacional de Saúde nesta segunda-feira (27).

Entre os casos transmitidos localmente, 41 foram encontrados na região oeste de Xinjiang, onde o coronavírus ressurgiu em 15 de julho, após quase cinco meses sem novos casos. Os casos restantes foram descobertos no nordeste do país, incluindo 14 na província de Liaoning e dois na província de Jilin.

O número de domingo é o maior número de infecções locais que o país registrou desde 6 de março, superando os picos diários durante um surto de coronavírus em Pequim no mês passado.

No domingo, a China também registrou quatro casos importados e 44 infecções assintomáticas. O país não inclui casos assintomáticos em sua lista geral de infecções confirmadas. Na segunda-feira, a China registrou um total de 83.981 casos confirmados, incluindo 4.634 mortes, segundo o NHC.

