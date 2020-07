Mundo Maduro estende confinamento reforçado em Caracas e seis estados da Venezuela

27 de julho de 2020

O presidente Nicolás Maduro estendeu o confinamento reforçado em Caracas e seis estados venezuelanos neste domingo (26) para combater o novo coronavírus, enquanto as medidas no resto do país estão mais flexíveis.

Caracas e os estados vizinhos Miranda e Vargas, bem como a fronteira com Zulia, Táchira (ambos com Colômbia) Bolívar (Brasil) e Sucre (Trinidad e Tobago) entram em “quarentena radical como resultado do crescimento de casos” do Covid-19, informou o presidente em uma transmissão televisionada.

“É um esforço especial porque estamos em um período de pandemia”, disse Maduro, enfatizando que o vírus está “correndo” em Caracas, onde é registrado o maior número de infecções no país, com 1.746 casos neste domingo.

Desde que a pandemia atingiu a Venezuela em março, houve 15.463 infectados e 142 mortes, segundo dados oficiais, questionados por organizações como a Human Rights Watch.

A “radicalização” da quarentena força o fechamento de negócios, exceto supermercados, farmácias e outros negócios considerados “essenciais”. O presidente não esclareceu quanto tempo essas restrições permanecerão.

