Mundo China registra o maior número diário de mortes por coronavírus desde o início da pandemia

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











A China tem enfrentado, nas últimas semanas, o pior surto desde o início da pandemia, atribuído à variante Ômicron Foto: Reprodução A China tem enfrentado, nas últimas semanas, o pior surto desde o início da pandemia, atribuído à variante Ômicron. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou, nesta segunda-feira (25), que 51 pessoas morreram de Covid-19 nas últimas 24 horas no país, o maior número desde fevereiro de 2020, no início da pandemia.

Todas as mortes foram registradas em Xangai, no Leste da China, elevando para 4.776 o número total de óbitos no país desde o surgimento da doença.

A capital econômica chinesa soma 138 mortes desde que os 25 milhões de habitantes da cidade foram colocados em confinamento, há mais de um mês, após o aumento acentuado de casos de coronavírus.

Segundo as autoridades chinesas, idosos que sofrem de doenças crônicas, como hipertensão, são responsáveis pela maioria das mortes anunciadas em Xangai.

A taxa de vacinação é baixa entre os idosos, em um país onde as únicas vacinas disponíveis são de laboratórios chineses. De acordo com vários estudos, elas oferecem proteção contra formas severas de Covid-19, mas revelam menos eficácia do que as vacinas estrangeiras.

O governo chinês continua implementando a estratégia de “tolerância zero” à doença, que inclui o isolamento de todos os casos positivos e o bloqueio de cidades inteiras.

De acordo com a Comissão Nacional de Saúde chinesa, desde o início da pandemia, 203.334 pessoas foram infectadas no país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo