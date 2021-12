A China é a maior compradora da carne do Brasil. Em setembro, as vendas para o país asiático foram suspensas após dois casos atípicos de vaca louca terem sido notificados em Minas Gerais e Mato Grosso.

A suspensão atendeu a um protocolo sanitário firmado com o país asiático que prevê a interrupção do comércio em caso de identificação da doença. Mesmo após a Organização Mundial de Saúde Animal ter informado que as ocorrências não representam risco para a cadeia de produção bovina brasileira, a China manteve o embargo até agora.