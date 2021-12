Acontece Organização Nacional de Acreditação certifica o DiagLaser

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

A instituição, que recebeu nível 1 de acreditação, atende aos padrões e requisitos de segurança do paciente e qualidade na assistência prestada Foto: Divulgação A instituição, que recebeu nível 1 de acreditação, atende aos padrões e requisitos de segurança do paciente e qualidade na assistência prestada. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O DiagLaser Centro de Diagnóstico e Hospital Dia Ltda., em Porto Alegre, recebeu nesta semana a acreditação ONA nível 1, Acreditado, que avalia a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada, considerando os recursos disponíveis e sua complexidade.

De acordo com o superintendente técnico da ONA (Organização Nacional de Acreditação), Dr. Péricles Cruz, a certificação de uma organização de saúde por meio da acreditação é um reconhecimento de que a instituição atende aos rigorosos padrões que a metodologia exige.

“Nós estamos muito satisfeitos com a acreditação recebida, o que nos motivou ainda mais em alcançar a acreditação em excelência, nível 2 ou até o nível 3. Nossos colaboradores continuam trabalhando para desenvolver e implementar ações de melhoria contínua em toda a instituição, visando primordialmente a segurança do paciente. Somos incansáveis em fazer com que todos enxerguem o melhor da vida sempre”, disse o presidente do DiagLaser, Fernando Lorenz de Azevedo.

