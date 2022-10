Mundo China testa robô-cão metralhadora que pode ser transportado por drone

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

Por enquanto, o objetivo real do drone permanece um mistério. (Foto: Reprodução de vídeo)

Um vídeo de um minuto postado pela primeira vez na rede social chinesa Weibo viralizou no Twitter. Nas imagens é possível ver um drone carregando um cão-robô — armado com o que parece ser uma metralhadora — e deixando a máquina em um telhado de uma área urbana.

Na filmagem feita em baixa resolução, o quadricóptero se aproxima do local com extrema facilidade, libera o bot e voa para longe. Em seguida, o robô parece ganhar vida, estica as pernas e começa a andar, como se estivesse fazendo o reconhecimento da área onde foi deixado.

“Cães de guerra que descem do céu e podem ser inseridos diretamente nos elos fracos atrás do inimigo para realizar ataques surpresa, ou serem entregues no topo de edifícios inimigos para suprimir seu poder de fogo”, diz a publicação postada no Twitter.

Blood-Wing

No canto superior direito da imagem é possível ver as palavras “Blood-Wing” escritas em inglês (talvez Asa de Sangue, numa tradução livre). A postagem, no entanto, não deixa claro qual o verdadeiro significado desses termos exibidos durante o vídeo inteiro.

Por enquanto, o objetivo real do drone permanece um mistério. Alguns especialistas acreditam que as imagens foram feitas durante algum exercício militar chinês, mostrando que um cão-robô armado poderia ser deixado em qualquer lugar, de maneira silenciosa e furtiva.

A única coisa que ficou mais ou menos clara é a arma carregada pelo bot que, ao que tudo indica, é uma metralhadora leve chinesa QBB-97 — uma derivação do fuzil de assalto QBZ-95 — utilizado originalmente pelas forças do Exército de Libertação Popular da China desde 1995.

Cães de guerra

Não é a primeira vez que cães-robôs são usados para demonstrar o poder bélico de alguma país. Em agosto desse ano, uma empresa russa de engenharia apresentou um bot capaz de realizar disparos, transportar armas e munições. O robô vestindo um macacão preto foi exibido numa convenção militar em Moscou com um lançador de foguete preso às costas.

Em julho, oficiais da Força Espacial dos Estados Unidos fizeram uma demonstração de um cão-robô fabricado pela Ghost Robotics que pode ser usado para patrulhamento e segurança. Os quadrúpedes não foram exibidos carregando armas de guerra, mas a empresa deixou claro que isso é totalmente possível, caso seja necessário.

