Mundo China ultrapassa Estados Unidos e se torna o maior parceiro comercial da União Europeia

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2021

Soma de exportações e importações da UE com a China totalizou 586 bilhões de euros. (Foto: Reprodução/Pixabay)

A China foi o principal parceiro comercial da União Europeia(UE) em 2020, ultrapassando os Estados Unidos, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (15) pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

No ano passado, a corrente de comércio (soma de exportações e importações) da União Europeia com a China totalizou 586 bilhões de euros, contra 555 bilhões com os Estados Unidos. Em 2019, o comércio bilateral tinha somado 561 bilhões de euros com a China, ante 617 bilhões de euros com os EUA.

Segundo a Eurostat, a inversão de posições se deu em razão do aumento das importações (+5,6%) e exportações (+2,2%) para a China. Ao mesmo tempo, o comércio com os Estados Unidos registrou queda significativa tanto nas importações (-13,2%) como nas exportações (-8,2%).

Na terceira posição, ficou o Reino Unido, com 444,7 bilhões de euros.

No consolidado de 2020, o déficit comercial da União Europeia com a China ficou em 181 bilhões de euros, ante 164,7 bilhões de euros em 2019. Já com os EUA, o déficit comercial relativamente estável, passando de 151,8 bilhões em 2019 para 150,9 bilhões no ano passado.

No balanço total de 2020, os 27 países da UE registraram um superávit comercial de 217 bilhões em relação ao resto do mundos, contra 191,5 bilhões em 2019.

