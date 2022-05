Mundo China usa iuan digital para estimular consumo

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

A China está na vanguarda da corrida global para desenvolver moedas digitais de bancos centrais. Foto: Reprodução

A China está usando o iuan digital (e-CNY) para estimular o consumo, e novos aplicativos compatíveis com a moeda eletrônica devem ser lançados para aumentar a transparência e a eficácia das políticas governamentais.

A cidade de Shenzhen, no Sul do país, começou a distribuir 30 milhões de iuans (US$ 4,5 milhões) em dinheiro digital gratuito nesta segunda-feira (30) para reativar o consumo atingido por medidas de isolamento social. Isso ocorre dias depois que a Nova Área de Xiong’an, no norte da província de Hebei, lançou uma campanha semelhante para distribuir gratuitamente uma quantia de e-CNY equivalente a $ 50 milhões de iuans.

A China está na vanguarda da corrida global para desenvolver moedas digitais de bancos centrais. A emissão de e-CNY gratuito pode ajudar o consumo e promover ainda mais o uso do dinheiro eletrônico.

As transações usando e-CNY totalizaram $ 87,6 bilhões de iuans no final de 2021, com 261 milhões de carteiras eletrônicas individuais abertas, segundo o banco central da China.

