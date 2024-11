Saúde Chocolate amargo, castanhas e até vinho tinto: conheça a dieta polêmica que ajudou Adele a emagrecer 45 quilos

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A cantora Adele passou por uma mudança física radical nos últimos anos, quando perdeu cerca de 45 quilos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cantora Adele passou por uma mudança física radical nos últimos anos, quando perdeu cerca de 45 quilos. Na época, o emagrecimento da cantora chamou a atenção e logo começou uma especulação sobre o que ela teria feito para alcançar a nova silhueta. A cantora disse que fez a dieta sirtfood.

A estratégia alimentar, considerada polêmica, foi criada em 2016 por dois nutricionistas no Reino Unido, região de origem da cantora. A premissa é da dieta sirtfood é estimular a liberação de sirtuínas, proteínas que estão envolvidas na regulação do metabolismo, da inflamação e do envelhecimento.

Isso é feito por meio da ingestão de alimentos específicos ricos em polifenois, conhecidos como “Sirtfoods”. Alguns exemplos de alimentos dessa classe são maçã, soja, couve, mirtilo, morango, chocolate amargo (85% de cacau), vinho tinto, matcha, cebola e azeite. Acredita-se que esses alimentos aumentam a capacidade do corpo de queimar gordura, acelerando o metabolismo e levando a uma dramática perda de peso.

Como funciona

A dieta é realizada em duas fases ao longo de três semanas. Na primeira semana, a alimentação é bastante restrita, com uma ingestão máxima de 1.500 kcal por dia. Durante os primeiros três dias, quando a ingestão energética total máximo é de apenas mil calorias, o cardápio consiste em três porções de suco verde sirtfood, que inclui couve, aipo, rúcula, salsa, matcha e suco de limão, e uma refeição Sirtfood, como curry de frango e couve.

Do quarto ao sétimo dia, o indivíduo ingere de 2 a 3 sucos verdes e faz até duas refeições, com uma ingestão energética total de 1.500 kcal por dia. Já durante as duas semanas seguintes, é possível fazer três refeições, um suco verde e um ou dois lanches Sirtfood, com uma ingestão total de energia de 1.500 a 1.800 kcal. Após esse período, a recomendação é fazer uma “dieta balanceada” rica em Sirtfoods, acompanhada de sucos verdes regulares.

O principal ponto positivo dessa dieta é incentivar o consumo de alimentos ricos em polifenois, que também são boas fontes de vitaminas, minerais, fibras alimentares e que deveriam integrar uma alimentação saudável e equilibrada. Além disso, seus adeptos gostam do fato de ela proporcionar uma perda de peso rápida e de permitir o consumo de bebida alcoólica – que costuma ser proibido na maioria das dietas para perda de peso.

Por outro lado, por se tratar de uma dieta muito restritiva, ela não é recomendada para pessoas com problemas de saúde subjacentes nem deve ser feita sem a supervisão de um profissional de saúde. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/chocolate-amargo-castanhas-e-ate-vinho-tinto-conheca-a-dieta-polemica-que-ajudou-adele-a-emagrecer-45-quilos/

Chocolate amargo, castanhas e até vinho tinto: conheça a dieta polêmica que ajudou Adele a emagrecer 45 quilos

2024-11-01