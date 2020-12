Variedades Christian Bale será o vilão de novo filme do Thor

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

No filme, o ator interpreta Gorr, o Carniceiro do Deuses. (Foto: Reprodução)

Agora é oficial: Christian Bale, que teve como um de seus principais papéis na carreira o de Batman na trilogia ‘O Cavaleiro das Trevas’, se rendeu a Marvel e vai ser o vilão do quarto filme de ‘Thor’.

Ele interpreta Gorr, o Carniceiro do Deuses, figura muito conhecida na mitologia do Deus do Trovão. ‘Thor: Amor e Trovão’ será dirigido pelo cineasta Taika Waititi, responsável pelo filme prévio do herói ‘Thor: Ragnarok’ (2018). O filme também marcará o retorno das atrizes Natalie Portman e Tessa Thompson à franquia.

A estreia, depois dos atrasos por conta da pandemia do novo coronavírus, está programada para maio de 2022.

