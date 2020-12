Variedades Aos 8 anos, filha de Beyoncé e Jay-Z ganha indicação ao Grammy

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

Blue Ivy é a mais velha dos três filhos de Beyoncé e Jay-Z. (Foto: Reprodução)

Blue Ivy Carter, filha mais velha de Beyoncé e Jay-Z, está entre os indicados ao Grammy Awards de 2021.

Em novembro, a The Recording Academy havia anunciado que Beyoncé estava concorrendo ao prêmio de Melhor Vídeo Musical com ‘Brown Skin Girl’ – porém, o nome de Blue Ivy, que canta trechos da composição, não constava na lista de artistas nomeados. A organização do Grammy, então, editou os créditos da indicação no seu site oficial para incluir a menina de 8 anos e o artista nigeriano Wizkid, que também participou da música.

Em ‘Brown Skin Girl’, Beyoncé homenageia mulheres negras. A canção faz parte do álbum ‘The Lion King: The Gift’, que a artista americana produziu em parceria com diversos artistas do continente africano. As músicas são inspiradas no live-action ‘O Rei Leão’, de 2019.

Essa não é a primeira vez que Blue Ivy é indicada a um prêmio por ‘Brown Skin Girl’. A garota foi nomeada ao NAACP Image Awards, ao BET Awards e ao Soul Train Awards – e venceu ao lado da mãe nas três premiações. A menina de oito anos é a filha mais velha de Beyoncé e Jay-Z. Os artistas também são pais dos gêmeos Rumi e Sir, de 3 anos.

