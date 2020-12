Acontece Banrisul disponibiliza linha de crédito para antecipação do 13º salário aos servidores estaduais

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Banco orienta que os clientes utilizem, preferencialmente, os canais digitais Foto: Divulgação

O Banrisul anunciou a abertura da linha de crédito Antecipação do 13º Salário de 2020 para servidores públicos estaduais e pensionistas do Rio Grande do Sul que possuem cadastro atualizado e conta ativa.

A contratação está programada para iniciar nesta segunda-feira (14) nos canais de autoatendimento (caixas eletrônicos, Home Banking e aplicativo Banrisul Digital), por meio da modalidade Crédito Servidor RS (acessando o menu Empréstimos > Demais Empréstimos > Crédito Servidor RS). Nesses canais, a contratação poderá ocorrer 24 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados. Segundo o banco, o processo de contratação é ágil e intuitivo, proporcionando conforto e praticidade na realização da operação.

Diante do atual cenário da pandemia de coronavírus, o Banrisul orienta que os clientes utilizem, preferencialmente, os canais digitais. No entanto, caso necessário, o servidor poderá optar pela contratação em qualquer agência do banco, contando com atendimento e orientação da equipe de colaboradores da instituição. Para agendar o atendimento presencial na rede de agências, o Banrisul disponibiliza aos seus clientes o aplicativo Banrisul Digital e o site www.banrisul.com.br.

O cliente pode acessar o app Banrisul Digital e escolher a opção “Agendamento de Atendimento”, que está disponível na primeira tela de acesso em “Outros Serviços”. Caso o cliente opte por realizar o agendamento no site, deve clicar na opção “Agende seu Atendimento” na página principal do site.

Para os clientes que contratarem até ‪ , o valor será creditado em conta corrente no dia ‪ . De ‪ até ‪ de 2021, a operação permanecerá disponível para contratação, e o crédito será realizado de forma imediata.

“A decisão de tomar o empréstimo é do cliente, lastreado na antecipação dos recursos futuros que o mesmo tem para receber. É importante esclarecer que essa linha de crédito é uma relação direta entre o banco e o cliente tomador do empréstimo, que se submete às políticas de risco e crédito do banco”, afirmou o Banrisul.

