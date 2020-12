Acontece Diretor do Banrisul vence prêmio nacional de tecnologia da informação

11 de dezembro de 2020

Jorge Krug foi o vencedor do prêmio Pico da Neblina. (Foto: Divulgação)

O diretor de Tecnologia da Informação e Inovação do Banrisul, Jorge Krug, foi o vencedor do prêmio Pico da Neblina, reconhecimento nacional a CIOs que são referência no mercado da tecnologia da informação. O anúncio foi feito no 4ConNetworker Award 2020, que aconteceu em formato virtual.

Ao receber a homenagem, Krug dividiu a conquista com os profissionais de TI do Banrisul: “São eles que merecem este reconhecimento, por terem colocado o banco na posição que está. Receber este prêmio é uma alegria muito grande para a nossa instituição”.

Em seu discurso, Krug destacou que os profissionais da TI de todo o País merecem um elogio especial por terem dado a sustentação necessária para as empresas se manterem neste ano de pandemia e adversidades. O executivo relatou que praticamente todo o time de colaboradores da TI do Banrisul está trabalhando em regime de home office desde março.

“Neste período, fomos desafiados a implementar o PIX na instituição – tecnologia que foi desenvolvida com sucesso e que está operando com excelente desempenho”, declarou. Krug frisou ainda que em 2021 o sistema financeiro terá mais um desafio com a chegada do Open Banking.

O Prêmio Pico da Neblina homenageia os nomes de maior destaque da TI no Brasil e que, em anos anteriores, já tenham sido honrados com prêmios pelo 4Network|IT4CIO. Krug foi o vencedor na categoria Setor Público.

