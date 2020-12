Rio Grande do Sul Daer inicia a recuperação da ERS-435, no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A expectativa é de que as obras sejam concluídas em janeiro de 2021 Foto: Daer/Divulgação A expectativa é de que as obras sejam concluídas em janeiro de 2021. (Foto: Daer/Divulgação) Foto: Daer/Divulgação

Uma das principais reivindicações da comunidade do Vale do Taquari, as obras de recuperação da ERS-435, entre Putinga e Ilópolis, que darão melhores condições de tráfego a um trecho de 10,7 quilômetros da rodovia, foram iniciadas nesta semana pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem).

“Sabemos da importância dessta estrada para o escoamento da produção e o transporte da população a outras cidades”, afirmou o secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella. “Por isso, reunimos esforços para incluir as ações no nosso cronograma”, destacou.

As intervenções previstas na ERS-435 incluem correções nas camadas do pavimento em trechos considerados críticos e nivelamento da pista. Também haverá a limpeza dos dispositivos de drenagem. “O objetivo é eliminar as imperfeições do pavimento, além de revitalizar a sinalização, tornando o deslocamento mais seguro para os mais de mil motoristas que transitam na rodovia diariamente”, afirmou o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Cerca de R$ 1 milhão serão investidos no trecho. A expectativa é de que as obras sejam concluídas em janeiro de 2021.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul