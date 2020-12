Agro Secretaria da Agricultura reforça alerta sobre golpes contra produtores rurais gaúchos

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Novos golpes foram registrados em Porto Vera Cruz, Catuípe, Bozano, Coronel Pilar, Nova Esperança do Sul, Segredo, Novo Xingú e Santo Antônio de Palma.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS fez um novo alerta a prefeituras e produtores rurais sobre a ação de golpistas que, dizendo-se representantes do governo do Estado, oferecem diferentes produtos e serviços em troca de depósito de valores, a título de frete ou custo de combustível.

Nos últimos dias, novos golpes foram registrados nos municípios de Porto Vera Cruz, Catuípe, Bozano, Coronel Pilar, Nova Esperança do Sul, Segredo, Novo Xingu e Santo Antônio de Palma.

“Vale o alerta de que os convênios com o Estado nunca envolvem depósitos para pessoas físicas. Qualquer dúvida, é melhor procurar a Secretaria da Agricultura”, informou o governo.

Programas e políticas públicas são feitos por meio de convênios e termos de cooperação, cujos depósitos de valores, quando necessários, são efetuados em contas do Estado no Banrisul.

A Secretaria da Agricultura orienta ainda que, se alguém for contatado nesse sentido, registre boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (51) 3228-6203.

