Eleições Coloradas: Com impugnação da Chapa 03, Guinther Spode, da Chapa 01, concorrerá à presidência do Inter

A corrida eleitoral colorada segue com novo capítulos. Após a impugnação da candidatura de José Aquino à presidência, pela Chapa 03, Reage Inter, a Comissão Eleitoral decidiu colocar a Chapa 01, de Guinther Spode, terceira colocada na votação do Conselho Deliberativo, na disputa contra Alessandro Barcellos, da Chapa 05, pelo cargo máximo do clube. A eleição para as 150 cadeiras do Conselho Deliberativo, com voto do sócio pela internet, está marcada para a próxima terça-feira (15).

Indefinições

No entanto, a chapa de Guinther Spode também foi denunciada por suposta irregularidade no processo. A comissão eleitoral ainda não deu andamento no assunto. Caso haja impugnação também da chapa 01, Cristiano Pilla, da Chapa 04, do Povo do Clube, concorre à presidência.