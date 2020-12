Inter Inter retoma treinos com foco no Botafogo

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 10 de dezembro de 2020

Após a eliminação nos pênaltis para o Boca Juniors, na Copa Libertadores, o Inter retornou aos treinos, nessa quinta-feira (10). Agora, a equipe foca totalmente no Campeonato Brasileiro.

Sob comando do técnico Abel Braga, O primeiro treino de preparação para o próximo desafio foi dividido em duas partes. Enquanto os jogadores que atuaram em Buenos Aires fizeram atividades físicas e regenerativas na academia, o restante do grupo foi ao gramado e fez um treino tático com a comissão técnica.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Inter recebe no Beira-Rio o Botafogo, no sábado (12), às 19h. Na sexta posição da competição, o Colorado precisa vencer para voltar ao G-4.

Para essa partida, Abel não poderá contar com Maurício e Bruno Praxedes, que foram convocados para a Seleção sub-20, que se prepara para um torneio com Chile, Bolívia e Peru na Granja Comary.

