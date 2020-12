Inter Caio Vidal acerta renovação de contrato com o Inter

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O Inter renovou contrato com o atacante Caio Vidal. A prorrogação contratual com o jovem de 20 anos foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quarta-feira (9). Campeão da Copa São Paulo de 2020, Caio vem sendo opção do técnico Abel Braga. O atacante assinou novo vínculo até o final de 2022. O anterior ia até o fim de 2021.

No profissional, soma dois jogos em 2020. Fez sua estreia ao entrar vitória de 1 a 0 contra o América-MG, que culminou na eliminação do colorado na Copa do Brasil. Na partida seguinte, a derrota de 2 a 1 para o Fluminense, supreendeu ao aparecer entre os titulares.

Caio deve estar à disposição do técnico Abel Braga no próximo compromisso do Inter. Após a eliminação para o Boca Juniors na Copa Libertadores, o foco é todo no Campeonato Brasileiro. A partida contra o Botafogo já é nesse sábado (12), às 19h, no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

