Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Aprovação da vacina desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech deve sair em breve. (Foto: Reprodução)

O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Alex Azar, disse nesta sexta-feira (11) que a aprovação da vacina desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech “deve sair nos próximos dois dias”, e que “na segunda ou terça-feira” os norte-americanos poderão começar a ser vacinados.

“A FDA informou à Pfizer que eles têm a intenção de seguir com a autorização nos próximos dois dias”, disse Azar em entrevista ao Good Morning America, da rede ABC. “Vamos ter as pessoas sendo vacinadas na segunda ou terça-feira da próxima semana.”

FDA é a sigla em inglês que identifica a agência reguladora de medicamentos norte-americana. Na quinta-feira (10), um comitê consultivo da instituição recomendou a aprovação do uso emergencial da vacina Pfizer/BioNTech.

A recomendação vale para maiores de 16 anos. A FDA ainda terá de fazer uma determinação final. Depois, uma outra agência federal americana deverá dar o parecer final para que comece a vacinação em massa no país. A expectativa é que isso aconteça nos próximos dias.

Se isso ocorrer, os Estados Unidos se tornam o 4º país a autorizar o uso deste imunizante.

A vacina da Pfizer já foi aprovada pelo Reino Unido, Canadá e Bahrein. A agência regulatória britânica foi a primeira a aprovar o uso da vacina, ainda na semana passada. O Reino Unido iniciou sua campanha de vacinação nesta terça-feira (8).

Países que já aprovaram a vacina

O Reino Unido e Bahrein aprovaram o uso do imunizante na semana passada, mas apenas o Reino Unido começou sua campanha de vacinação. Na terça, teve início da campanha de vacinação para os britânicos – aplicada de forma gratuita pelo serviço público de saúde (NHS, da sigla em inglês).

Uma senhora de 90 anos, Margaret Keenan, foi a primeira a receber a dose.

A Health Canada, agência que regula as vacinas no país, aprovou na quarta-feira (9) a vacina da Pfizer. Após a revisão de dados, os canadenses concluíram que a vacina é segura e eficaz e já pode ser aplicada em todo o país, de forma emergencial, em pessoas maiores de 16 anos.

Eficácia comprovada

No início de novembro, as farmacêuticas anunciaram que sua vacina candidata tem eficácia de 95% na prevenção da Covid-19, segundo dados iniciais do estudo da terceira e última fase de testes. Os dados ainda foram publicados na revista científica “New England Journal of Medicine”.

Na prática, se uma vacina tem 95% de eficácia, isso significa dizer que 95% das pessoas que tomam a vacina ficam protegidas contra aquela doença.

A Pfizer informou que pretende produzir até 50 milhões de doses de vacina em 2020 para todo o mundo, e 1,3 bilhão de doses até o final de 2021.

Em julho, os EUA fecharam acordo com os laboratórios para comprar 100 milhões de doses ainda este ano, pelo valor de US$ 1,95 bilhão (cerca de R$ 10,1 bilhões). As informações são do portal de notícias G1.

