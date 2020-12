Acontece Associação Brasileira de Epilepsia divulga conhecimentos informativos sobre as epilepsias

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Apesar de, hoje, muitas informações estarem disponíveis na internet, ainda há muitas dúvidas e notícias equivocadas sobre a Epilepsia. Pensando nisso, a Associação Brasileira de Epilepsia (ABE) desenvolve um trabalho de divulgação de conhecimentos informativos sobre a doença para promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas que possuem o distúrbio.

A epilepsia é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos e se expressa por crises epilépticas repetidas. Conforme dados da Liga Brasileira de Epilepsia, a doença afeta 2 a 3% da população e cerca de 70% tem crises epiléticas controladas por medicação.

Durante o ano de 2020, a ABE desenvolveu diversas atividades para debater o assunto, como lives, séries, podcast, oficinas, campanhas de conscientização, entre outras atividades. Além disso, desde o início da pandemia da Covid-19, a Associação vem realizando mensalmente a distribuição de cestas básicas e kits de higiene pessoal para pessoas com epilepsia em situação de extrema vulnerabilidade social. Atualmente, cerca de 70 famílias estão sendo assistidas pelo projeto.

A ABE disponibiliza, ainda, um plantão social de atendimento semanal, sete dias por semana, para orientar, informar e esclarecer às pessoas com epilepsia e familiares, quanto à direitos e acesso às políticas sociais, como saúde, educação, previdência social, habitação, assistência social e cultura.

Neste ano, a ABE escolheu a gaúcha Rafaela Estrougo como a nova embaixadora da Associação. A porto-alegrense vai integrar a equipe no início de 2021 para propagar informações sobre a doença a um maior número de pessoas. A nova embaixadora não esconde a felicidade com convite e revela que já está cheia de projetos.

“Quero fazer palestras em escolas, empresas, disseminar bastante informações sobre epilepsia. Estou extremamente lisonjeada. Sei que meu trabalho árduo em prol da causa está me rendendo frutos. Farei um trabalho de conscientização sobre epilepsia, mostrando às pessoas afetadas diretamente ou indiretamente que é possível ter uma vida relativamente normal, mesmo sendo diagnosticado com Epilepsia. Quero acabar com tantos preconceitos e tabus que estão pré estabelecidos há muitos anos, educando as pessoas sobre a condição”, destaca Rafaela.

O Purple Day ou Dia Roxo, ocorre dia 26 de março, quando é comemorado o Dia Mundial da Epilepsia. Na data, acontecem diversas atividades no mundo inteiro para alertar sobre a doença.

Principais objetivos da ABE:

Promover o entendimento geral das epilepsias;

Disseminar conhecimentos e fornecer subsídios para o melhor entendimento médico e social das epilepsias;

Divulgar conhecimentos à população em geral para diminuir o estigma e o preconceito;

Formar grupos de auto-ajuda e possibilitar a reabilitação profissional;

Lutar pelo fornecimento regular dos medicamentos antiepilépticos nos Postos de Saúde e Hospitais Públicos.

