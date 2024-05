Rio Grande do Sul Guaíba e região têm mais de 8 mil pessoas em quase 40 alojamentos; resgates prosseguem em Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

A equipe da Defesa Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e demais voluntários continuam fazendo resgates dos moradores. Foto: Divulgação

O município de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre e adjacências têm mais de 8 mil moradores abrigados, devido a enchente histórica que atingiu grande parte do Rio Grande do Sul nos últimos dias. O número pode ainda se distanciar do total devido ao processo de cadastro. Quase 40 alojamentos emergenciais da cidade, Sertão Santana e Sentinela do Sul estão atendendo a população afetada com alimentos, roupas, materiais de higiene e apoio médico e psicológico.

A maioria dos moradores abrigados são moradores dos bairros Cohab, Santa Rita, Ipê e Loteamento do Engenho, de Guaíba, e de grande parte de Eldorado do Sul. Estudantes do curso de Engenharia de Computação, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), criaram uma plataforma para familiares localizar os resgatados. Até a tarde desta segunda-feira (6), eram 6,5 mil no site www.sosguaiba.com.br.

A equipe da Defesa Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e demais voluntários continuam fazendo resgates dos moradores que seguem em suas residências nos bairros Cohab e Santa Rita e em Eldorado do Sul. As autoridades fazem apelo que todos os moradores das áreas de risco saem de suas residências, pois, infelizmente, há aqueles que negam o resgate.

O prefeito de Guaíba Marcelo Maranata decretou estado de calamidade pública, considerando o desastre como nível máximo, com objetivo de atender as necessidades da população afetada.

A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal anunciou que soma mais de 500 animais abrigados e uma estimativa que tem mais 200 ou 300 pelas ruas da cidade.

Os abrigos precisam de doações de rações de animais, alimentos perecíveis, colchões, água potável, produtos de higiene e limpeza e fraldas, sendo que devem ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Guaíba (Av. Nestor de Moura Jardim, 111). Voluntários devem consultar os alojamentos para ver a necessidade da doação de marmitas, porque há muitas doações e não tem refrigeração suficiente para o armazenamento. A prioridade agora é alimentos não perecíveis (arroz, feijão, massa, óleo de cozinha, sal e etc).

2024-05-06