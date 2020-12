Acontece Suspensão de contrato na pandemia impacta pagamento de férias e 13º salário

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

Devido a inúmeras medidas de segurança adotadas durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil, diversos empresários aderiram ao programa de suspensão de contratos dos colaboradores e redução de jornada como forma de enfrentamento à crise causada pela doença. A Medida Provisória 936, que autorizou as empresas a tomar essas medidas, foi editada pelo Governo Federal com o objetivo de minimizar os impactos nas relações de trabalho.

Através da MP o Governo Federal institui o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), que está sendo pago aos empregados que tiveram contrato de trabalho suspenso ou jornada reduzida. De acordo com a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, desde o início do programa, em abril, mais 9,7 milhões de trabalhadores fecharam acordos de suspensão de contratos de trabalho ou de redução de jornada com seus empregadores.

Mas, com a chegada do fim do ano, as dúvidas desses trabalhadores é sobre como será o pagamento do tão aguardado 13º salário e também das tão aguardadas férias. O advogado Paulo Eduardo Forster, do escritório Forster Advogados Associados, de Porto Alegre, explica que quem teve jornada reduzida não perde nem férias, nem 13º. Mas, para quem teve suspenso o contrato de trabalho, o período em que o trabalhador ficou fora é desconsiderado como tempo de apuração para as férias. “Se a pessoa teria 30 dias de descanso em janeiro de 2021, ao completar doze meses de trabalho, mas teve o seu contrato suspenso por quatro meses, por exemplo, só poderá tirar férias a partir de maio de 2021, quando completar novamente os doze meses de trabalho necessários para as férias”, exemplifica Forster.

Com relação à remuneração das férias, o trabalhador tem direito a receber um salário de acordo com a sua remuneração e ainda a um terço sobre este valor. No caso da suspensão do contrato, a base de cálculo não será alterada, portanto, ele receberá sobre o salário integral.

Já com o 13º salário, as mudanças têm impacto maior, uma vez que o valor é pago de acordo com os meses trabalhados. “Se o trabalhador ganha dois mil reais e trabalhou nove meses, a conta terá que ser feita da seguinte forma: dividir o valor do salário por doze meses e multiplicar por nove. Neste caso ele receberá em torno R$ 1,5 mil. Se o trabalhador ficou fora da atividade durante seis meses, o valor do seu 13º cairá pela metade”, explica o advogado.

Para trabalhadores que tiveram redução de jornada e salário, o tempo de contagem para as férias não será comprometido e a remuneração deverá ser calculada sobre o valor do salário que o trabalhador recebia antes, sem redução. O mesmo vale para o cálculo da remuneração do 13º salário, que deverá ser pelo valor do salário cheio que ele recebia antes da redução da jornada e salários.

Importante lembrar que para ocorrer a suspensão contratual ou reduzir salários é preciso haver negociação entre os sindicatos de trabalhadores e empregados. A negociação também pode ser individual, entre patrão e o trabalhador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece