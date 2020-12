Política A pedido do governo gaúcho, votação do projeto que prorroga o aumento do ICMS é adiada para esta quarta

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Em reunião conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa do RS, Ernani Polo (PP), líderes de bancadas acataram pedido do líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP), para transferir a sessão plenária desta terça-feira (15) para esta quarta (16). Também foi aprovada pelo colegiado a realização de uma sessão extraordinária na quinta-feira (17), às 14h.

Com o adiamento, os 14 projetos que seriam votados nesta terça – entre eles, o que trata da prorrogação das alíquotas majoradas de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) por mais quatro anos a partir de 2021 – serão apreciados nesta quarta pelos deputados, junto a quatro projetos que já estavam previstos. As propostas que eventualmente não forem votadas poderão ser apreciadas na quinta-feira.

Na mesma reunião virtual, líderes definiram as propostas que serão votadas na última sessão antes do recesso parlamentar, em 22 de dezembro. Atualmente, durante o período de excepcionalidade devido à pandemia de coronavírus, os líderes definem a Ordem do Dia na semana anterior à votação.

