Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

O resultado da Chamada Pública Escolar será divulgado a partir de 28 de fevereiro Foto: Agência Brasil

A partir de terça-feira (15), estará aberto o período de pré-matrícula na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul para o ano que vem. O calendário do Processo de Chamada Pública Escolar prevê também rematrícula, transferência, efetivação da matrícula e inscrição em curso técnico subsequente ou concomitante e aproveitamento de estudos do curso normal.

As solicitações de pré-matrícula, de inscrição em curso técnico e aproveitamento de estudos do curso normal, de rematrícula e de transferência serão realizadas on-line, no site da Secretaria da Educação.

A efetivação da matrícula deverá ser realizada por aqueles que fizeram pré-matrícula ou pediram transferência, de modo presencial, na unidade escolar onde o estudante obteve a vaga.

O resultado da Chamada Pública Escolar será divulgado a partir de 28 de fevereiro de 2021 no site da secretaria e, presencialmente, nas escolas.

