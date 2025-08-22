Porto Alegre Chuva causa alagamentos e deixa semáforos fora de operação em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Agentes de trânsito orientam os motoristas em pontos com alagamentos ou semáforos fora de operação na Capital Foto: Divulgação/EPTC Agentes de trânsito orientam os motoristas em pontos com alagamentos ou semáforos fora de operação na Capital. (Foto: Divulgação/EPTC) Foto: Divulgação/EPTC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A chuva que atinge Porto Alegre desde a madrugada desta sexta-feira (22) provocou alagamentos e deixou semáforos fora de operação em diversos pontos da cidade.

Segundo balanço divulgado pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), o acúmulo de água causou bloqueios totais nas ruas Voluntários da Pátria, na altura do número 4.000, e na Dona Teodora, entre a Voluntários da Pátria e a Frederico Mentz. A avenida João Moreira Maciel foi bloqueada parcialmente devido a alagamento. Os trechos permaneciam bloqueados até o início da tarde desta sexta.

A alça de acesso da avenida Sertório para a rua Voluntários da Pátria, sob a ponte do vão móvel do Guaíba, no sentido bairro-Centro, também foi bloqueada, mas acabou liberada durante a manhã.

Quedas de árvores foram registradas na avenida São Pedro com a Conselheiro Travassos e na General Couto Magalhães. Mais 20 semáforos ficaram fora de operação devido à falta de energia elétrica na Capital.

“As equipes de fiscalização e manutenção semafórica da EPTC foram reforçadas e deslocadas para os pontos mais críticos e com mais risco de acidentes para orientar a circulação, restaurar a sinalização e garantir a segurança viária”, informou a EPTC.

“É importante que a população registre as ocorrências através das plataformas da Central de Atendimento ao Cidadão 156 (opção 1), pelo número 118, ou no aplicativo 156+POA, para que a prefeitura possa fiscalizar, analisar e atender as demandas. O atendimento funciona 24 horas por dia”, prosseguiu a empresa municipal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/chuva-causa-alagamentos-e-deixa-semaforos-fora-de-operacao-em-porto-alegre/

Chuva causa alagamentos e deixa semáforos fora de operação em Porto Alegre

2025-08-22