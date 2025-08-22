Sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025
Juliana e Zucco estão tecnicamente empatadosFoto: Bruno Spada/ALRS/Câmara dos Deputados
Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22) aponta a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) com 21% das intenções de voto na disputa ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. O deputado federal Tenente-Coronel Zucco (PL) aparece em segundo lugar, com 20%.
Os dois estão tecnicamente empatados. Na terceira posição, está o presidente da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Edegar Pretto (PT), com 11%. O atual vice-governador do Estado, Gabriel Souza (MDB), tem 5%. O deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) soma 4%.
Os eleitores indecisos totalizam 19%. Os votos em branco, nulo ou quem não vai votar somam 20%.
O levantamento ouviu 1.104 pessoas presencialmente entre 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Confira o resultado da pesquisa:
Juliana Brizola (PDT): 21%
Zucco (PL): 20%
Edegar Pretto (PT): 11%
Gabriel Souza (MDB): 5%
Felipe Camozzato (Novo): 4%
Indecisos: 19%
Branco/nulo/não vai votar: 20%