Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Pesquisa Quaest para o governo do RS: Juliana Brizola tem 21% das intenções de voto, seguida por Zucco, com 20%

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Juliana e Zucco estão tecnicamente empatados

Foto: Bruno Spada/ALRS/Câmara dos Deputados
Juliana e Zucco estão tecnicamente empatados. (Fotos: Bruno Spada/ALRS/Câmara dos Deputados)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22) aponta a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) com 21% das intenções de voto na disputa ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. O deputado federal Tenente-Coronel Zucco (PL) aparece em segundo lugar, com 20%.

Os dois estão tecnicamente empatados. Na terceira posição, está o presidente da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Edegar Pretto (PT), com 11%. O atual vice-governador do Estado, Gabriel Souza (MDB), tem 5%. O deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) soma 4%.

Os eleitores indecisos totalizam 19%. Os  votos em branco, nulo ou quem não vai votar somam 20%.

O levantamento ouviu 1.104 pessoas presencialmente entre 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Confira o resultado da pesquisa:

Juliana Brizola (PDT): 21%

Zucco (PL): 20%

Edegar Pretto (PT): 11%

Gabriel Souza (MDB): 5%

Felipe Camozzato (Novo): 4%

Indecisos: 19%

Branco/nulo/não vai votar: 20%

https://www.osul.com.br/pesquisa-quaest-para-o-governo-do-rs-juliana-brizola-tem-21-das-intencoes-de-voto-seguida-por-zucco-com-20/ Pesquisa Quaest para o governo do RS: Juliana Brizola tem 21% das intenções de voto, seguida por Zucco, com 20% 2025-08-22
