Sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025
O acumulado de chuva pode chegar a 120 milímetros na Capital entre esta sexta e este sábadoFoto: Freepik
A Defesa Civil de Porto Alegre reforçou o alerta para chuva intensa, acompanhada de rajadas de vento de até 70 km/h e descargas elétricas, vigente até as 22h deste sábado (23).
O acumulado de chuva pode chegar a 120 milímetros na Capital, sendo 70 milímetros nesta sexta (22) e 50 milímetros neste sábado.
“Os órgãos integrantes da Comissão Permanente de Acompanhamento de Emergências (Copae) estão de prontidão para atendimento de possíveis ocorrências”, informou a prefeitura.
Conforme informações da Defesa Civil, na madrugada desta sexta, a precipitação chegou a 56 milímetros na região da Lomba do Sabão, na Zona Leste. No aeroporto Salgado Filho, as rajadas de vento atingiram a 56 km/h às 5h.
A Defesa Civil orienta a população a não enfrentar o mau tempo, evitar áreas alagadas, arroios e rios, manter distância de postes e placas de sinalização e, se residir em áreas de risco, procurar abrigo seguro. Caso necessário, a população pode acionar o órgão pelo telefone 199.