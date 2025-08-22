Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Defesa Civil de Porto Alegre reforça alerta para chuva intensa com rajadas de vento até a noite deste sábado

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

O acumulado de chuva pode chegar a 120 milímetros na Capital entre esta sexta e este sábado

Foto: Freepik
Foto: Freepik

A Defesa Civil de Porto Alegre reforçou o alerta para chuva intensa, acompanhada de rajadas de vento de até 70 km/h e descargas elétricas, vigente até as 22h deste sábado (23).

O acumulado de chuva pode chegar a 120 milímetros na Capital, sendo 70 milímetros nesta sexta (22) e 50 milímetros neste sábado.

“Os órgãos integrantes da Comissão Permanente de Acompanhamento de Emergências (Copae) estão de prontidão para atendimento de possíveis ocorrências”, informou a prefeitura.

Conforme informações da Defesa Civil, na madrugada desta sexta, a precipitação chegou a 56 milímetros na região da Lomba do Sabão, na Zona Leste. No aeroporto Salgado Filho, as rajadas de vento atingiram a 56 km/h às 5h.

A Defesa Civil orienta a população a não enfrentar o mau tempo, evitar áreas alagadas, arroios e rios, manter distância de postes e placas de sinalização e, se residir em áreas de risco, procurar abrigo seguro. Caso necessário, a população pode acionar o órgão pelo telefone 199.

https://www.osul.com.br/defesa-civil-de-porto-alegre-reforca-alerta-para-chuva-intensa-com-rajadas-de-vento-ate-a-noite-deste-sabado/ Defesa Civil de Porto Alegre reforça alerta para chuva intensa com rajadas de vento até a noite deste sábado 2025-08-22
