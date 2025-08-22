Sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025
Entre os entrevistados, 23% disseram que querem um governador "aliado do Bolsonaro" e 16% "aliado do Lula"Foto: Reprodução
A maioria dos gaúchos não quer que o seu próximo governador seja aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22).
Diante da pergunta “Você gostaria que o próximo governador fosse…”, 60% dos entrevistados responderam “independente”, 23% disseram “aliado do Bolsonaro” e 16% “aliado do Lula”. Um por cento não sabe ou não respondeu.
A pesquisa foi realizada de 13 a 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Foram entrevistadas 1.104 pessoas.