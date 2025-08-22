Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política A maioria dos gaúchos não quer que o próximo governador seja aliado de Lula ou Bolsonaro, diz pesquisa Quaest

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Entre os entrevistados, 23% disseram que querem um governador "aliado do Bolsonaro" e 16% "aliado do Lula"

Foto: Reprodução
Entre os entrevistados, 23% disseram que querem um governador "aliado do Bolsonaro" e 16% "aliado do Lula". (Foto: Reprodução)

A maioria dos gaúchos não quer que o seu próximo governador seja aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22).

Diante da pergunta “Você gostaria que o próximo governador fosse…”, 60% dos entrevistados responderam “independente”, 23% disseram “aliado do Bolsonaro” e 16% “aliado do Lula”. Um por cento não sabe ou não respondeu.

A pesquisa foi realizada de 13 a 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Foram entrevistadas 1.104 pessoas.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Governador Eduardo Leite é aprovado por 58% dos gaúchos, aponta pesquisa Quaest
Defesa Civil de Porto Alegre reforça alerta para chuva intensa com rajadas de vento até a noite deste sábado
https://www.osul.com.br/a-maioria-dos-gauchos-nao-quer-que-o-proximo-governador-seja-aliado-de-lula-ou-bolsonaro-diz-pesquisa-quaest/ A maioria dos gaúchos não quer que o próximo governador seja aliado de Lula ou Bolsonaro, diz pesquisa Quaest 2025-08-22
Deixe seu comentário

Últimas

Política Filho de Bolsonaro, Carlos questiona o vazamento de dados sigilosos “o tempo todo”
Porto Alegre Chuva causa alagamentos e deixa semáforos fora de operação em Porto Alegre
Política Pesquisa Quaest para o governo do RS: Juliana Brizola tem 21% das intenções de voto, seguida por Zucco, com 20%
Porto Alegre Defesa Civil de Porto Alegre reforça alerta para chuva intensa com rajadas de vento até a noite deste sábado
Política Governador Eduardo Leite é aprovado por 58% dos gaúchos, aponta pesquisa Quaest
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 28 milhões
Esporte Botafogo perde para a LDU e está eliminado da Libertadores
Mundo Governo Trump informa que pode cassar vistos de estrangeiros que já tenham entrado nos Estados Unidos
Política Silas Malafaia fica em silêncio na Polícia Federal e diz que vai falar após saber de teor do inquérito
Rio Grande do Sul Trensurb retomará operação total entre Porto Alegre e Novo Hamburgo a partir da próxima semana
Pode te interessar

Política Filho de Bolsonaro, Carlos questiona o vazamento de dados sigilosos “o tempo todo”

Política Pesquisa Quaest para o governo do RS: Juliana Brizola tem 21% das intenções de voto, seguida por Zucco, com 20%

Política Governador Eduardo Leite é aprovado por 58% dos gaúchos, aponta pesquisa Quaest

Notícias Mensagens confirmam operação de Eduardo Bolsonaro para fritar Tarcísio