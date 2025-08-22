Política Governador Eduardo Leite é aprovado por 58% dos gaúchos, aponta pesquisa Quaest

No último levantamento, realizado em fevereiro, o índice de aprovação era de 62%

A administração do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), é aprovada por 58% da população do Estado, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22). Trinta e oito por cento dos gaúchos desaprovam a gestão, enquanto 4% não souberam ou não responderam.

O índice de aprovação caiu em relação ao último levantamento, realizado em fevereiro. Na ocasião, 62% dos entrevistados aprovavam o governo de Leite, 33% desaprovavam e 5% não tinham opinião formada.

A pesquisa também questionou se Leite, que foi reeleito em 2022, merece eleger o candidato que apoiará nas eleições do ano que vem. Para 41% dos entrevistados, sim. Já 54% acreditam que não. Outros 5% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1.104 pessoas presencialmente entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

