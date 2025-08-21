Notícias Mensagens confirmam operação de Eduardo Bolsonaro para fritar Tarcísio

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Ofensiva do filho zero três do ex-presidente antes da divulgação de relatório da PF. (Foto: Reprodução)

As mensagens obtidas pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre a atuação de Eduardo e Jair Bolsonaro nas sanções contra autoridades brasileiras confirmam a ofensiva do filho “zero três” do ex-presidente da República para fritar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), perante integrantes da administração Trump.

Ao longo da investigação, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal constatou que Eduardo admitiu ao pai que atuou nos Estados Unidos para enfraquecer a ideia de que o atual governador de São Paulo seria o seu sucessor na disputa pelo Palácio do Planalto.

Bolsonaro está inelegível até 2030 após ser condenado por abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por promover uma reunião com embaixadores repleta de ataques às urnas eletrônicas e transformar em palanque eleitoral as comemorações do bicentenário da independência.

Troca de mensagens

“Aqui nos EUA tivemos que driblar a idéia plantada aqui pelos aliados dele, de que “Tarcísio = Bolsonaro”, uma clara mensagem de que os EUA não precisariam entrar nesta briga, pois com TF (Tarcísio) ou vc Trump teria um aliado na presidência do Brasil em 2027”, escreve Eduardo ao pai em 11 de julho deste ano.

“Agora ele [Tarcísio] quer posar de salvador da pátria. Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer. E pode ter certeza, uma ‘solução Tarcísio’ passa longe de resolver o problema, vai apenas resolver a vida do pessoal da Faria Lima”, diz o deputado.

O diálogo foi provocado pela publicação de uma reportagem da CNN Brasil de que o governador havia se reunido com o encarregado de negócio dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, e pedido a revisão do tarifaço de 50% sobre exportações brasileiras.

“Estou com ele agora. Está em Brasília”, informa Bolsonaro ao filho, que lhe havia encaminhado a matéria jornalística sobre a agenda de Tarcísio pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.

Eduardo, então, manda um recado para o pai: “Avise-o. Se [Tarcísio] quiser acessar a Casa Branca, ele não conseguirá. Só eu e Paulo Figueiredo temos acesso”.

“Às 16h, estarei só em casa”, responde Bolsonaro.

Mais tarde, o filho zero três de Bolsonaro acrescenta: “Só para te deixar ciente: Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo vc se fuder e se aquecendo para 2026.”

Estratégia

Para a Polícia Federal, o contexto do diálogo revela a “estratégia deliberada” de Eduardo Bolsonaro quanto a necessidade de manter o pai “como candidato viável e único aliado possível dos Estados Unidos visando as eleições presidenciais de 2026”.

“Neste cenário, o investigado Eduardo Bolsonaro vem atuando no exterior com nítido propósito de inviabilizar, perante interlocutores estrangeiros, possíveis pré-candidatos à Presidência da República vinculados ao espectro político mais à direita do cenário nacional, de modo a induzir em erro autoridades governamentais”, aponta a PF.

O próprio Tarcísio já identificou o movimento de Eduardo para desgastá-lo junto ao presidente dos Estados Unidos, no contexto do tarifaço de 50% sobre o Brasil e acompanha de perto a fritura à qual tem sido submetido.

Aliados de Tarcisio

Na briga silenciosa com o 0-3 de Jair Bolsonaro, Tarcísio conta com o contraponto de dois importantes avalistas junto à Casa Branca: o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicado para o cargo por Bolsonaro, e o enviado especial dos EUA para a América Latina, Mauricio Claver-Carone, importante auxiliar de Trump.

De acordo com interlocutores do governador de São Paulo, a dupla tem buscado aparar arestas e contextualizar a disputa política dentro da direita brasileira, além de justificar a atuação dele a favor de setores da economia que serão impactados pelas tarifas americanas — sempre reiterando que o político, ex-ministro de Bolsonaro, não conspira contra o ex-chefe. As informações são de O Globo

