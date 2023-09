Rio Grande do Sul Após provocar inundações, estragos e mortes, chuva dá uma pequena trégua no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

Elevação do nível do rio Taquari inundou municípios como Muçum (foto) e Roca Sales Foto: Reprodução Elevação do nível do rio Taquari inundou municípios como Muçum (foto) e Roca Sales. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após provocar inundações e estragos em quase 60 municípios gaúchos, a chuva deu uma pequena trégua nesta terça-feira (5) no Rio Grande do Sul para que a população e as autoridades possam avaliar os danos causados pelos temporais que atingiram o Estado.

A preocupação com a elevação do nível dos rios nos Vales do Caí e do Taquari é muito grande. A Defesa Civil do Estado emitiu alertas para as cheias e deslizamentos de terra em mais de 20 cidades. As tempestades deixaram quase 300 pessoas desabrigadas ou desalojadas e provocaram cinco mortes.

Com o afastamento do ciclone extratropical que se formou no RS na segunda (4), as nuvens carregadas deixaram o Estado e o sol apareceu em algumas regiões, mas as temperaturas caíram em razão de uma massa de ar frio de origem polar.

Segundo informações divulgadas pela Climatempo, o volume de chuva que caiu sobre o Centro e o Norte do RS entre os dias 1º e 4 deste mês foi excepcionalmente elevado, superando os 200 milímetros em várias áreas.

Chuva volta nesta quarta-feira

A trégua da chuva é realmente curta para os gaúchos. As pancadas voltam a ocorrer nesta quarta-feira (6) por quase todo o Estado, poupando a Serra, o Planalto e o Extremo Noroeste.

“Mas a preocupação é com a chuva intensa que deve voltar a se espalhar sobre o Rio Grande do Sul na quinta-feira (7). Desta vez, a chuva mais volumosa e generalizada está sendo prevista para o Centro-Sul gaúcho, mas as outras áreas do Estado podem ter chuva forte. Na sexta-feira (8), com o avanço de uma nova frente fria, a chuva pode cair moderada a forte sobre grande parte do Estado”, informou a Climatempo.

