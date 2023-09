Política Governo federal autoriza o uso da Força Nacional de Segurança no 7 de Setembro em Brasília

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal autorizou o uso da Força Nacional de Segurança em Brasília no feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. O objetivo é dar apoio na segurança do desfile cívico-militar, marcado para começar às 9h de quinta-feira.

A celebração deve durar cerca de duas horas e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre outras autoridades. A expectativa do governo é de que 30 mil pessoas acompanhem o evento das arquibancadas.

Segundo a portaria do governo, a Força Nacional trabalhará em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. A função da Força será “auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado, da União e do Distrito Federal”. A portaria foi assinada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (5).

A Força Nacional de Segurança é formada por policiais militares, bombeiros militares e policiais civis. Ou seja, os integrantes da Força não são funcionários do governo federal, mas agentes de segurança dos Estados que são selecionados pela União e passam por cursos de instrução.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou, na segunda-feira (4), que há um “clima de tranquilidade” para as comemorações da Independência. Ele disse que as forças de segurança já estão trabalhando para evitar ataques como os registrados em 8 de janeiro na capital federal.

