Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Neste domingo, há risco de tempestades isoladas em algumas regiões do Estado Foto: Freepik Neste domingo, há risco de tempestades isoladas em algumas regiões do Estado. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Nos próximos dias, a umidade e a chuva retornarão ao Rio Grande do Sul, de acordo com um boletim meteorológico divulgado nesta sexta-feira (11) pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Após o tempo seco na maioria das regiões nesta -feira (11), com exceção de alguns pontos do Norte e do Nordeste, o ingresso de ar quente mantém a elevação das temperaturas em todo o Estado neste sábado (12). Na Fronteira Oeste e na Campanha, a aproximação de uma frente fria provoca pancadas de chuva e trovoadas, com possibilidade de temporais isolados.

Neste (13), o deslocamento da frente fria mantém o céu encoberto e com chuva em todo o Estado, com risco de tempestades isoladas. Na -feira (14), ainda ocorrerão chuvas nas regiões Leste, Nordeste e Norte do Rio Grande do Sul, enquanto nas demais áreas o ingresso de ar seco manterá o tempo firme.

Na ça (15) e na (16), o tempo seco, com grande amplitude térmica, vai predominar em todo o Estado.

Porto Alegre

Neste sábado, segundo a Climatempo, a Capital gaúcha registra sol com algumas nuvens e temperaturas entre 18°C e 32°C. Neste domingo, pancadas de chuva atingem a cidade à tarde e à noite, com mínima de 20°C e máxima de 30°C.

Na segunda, vai chover, e os termômetros marcarão entre 21°C e 29°C. Na terça, o tempo voltará a ficar seco, com mínima de 19°C e máxima de 29°C.

