Acontece Pesquisadores e estudantes de escolas públicas gaúchas são agraciados em premiação científica

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Secretários Balestrin e Gastal com os jovens premiados na edição 2022 (Foto: Nabor Goulart/Secom)

O salão de convenções da Fiergs, na capital, celebrou na noite desta quinta-feira (10) a cerimônia de entrega do Prêmio Pesquisador Gaúcho e do Prêmio Jovem Talento Científico Gaúcho. A premiação é realizada por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) e da vinculada Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs).

A primeira entrega foi do 4º Prêmio Jovem Talento Científico Gaúcho, uma iniciativa do programa Educar para Inovar, realizado pela Sict em parceria com a Secretaria Estadual da Educação (Seduc). Receberam os prêmios 20 estudantes de escolas públicas reconhecidos na Olimpíada Nacional de Ambientes Marinhos e Polares (PolarON 2022), na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep 2021) e em competições internacionais (Prêmio Jovem da Água de Estocolmo – SJWP 2022), Feira Mundial de Computação (Infomatrix 2022) e Genius Olympiad (Genius International High School Project Competitions).

Em seguida, foi entregue o Prêmio Pesquisador Gaúcho, que reconheceu, nesta 12ª edição, o trabalho de 13 pesquisadores e profissionais que se destacaram na academia, nos setores público e empresarial e na área de comunicação.

Com o tema “Ciência Gera Desenvolvimento”, foram premiados oito pesquisadores com contribuição expressiva em diferentes áreas do conhecimento, bem como um jovem pesquisador, uma startup inovadora e um pesquisador na empresa. Para completar, um pesquisador no setor público e um profissional de comunicação científica foram contemplados (veja lista abaixo).

Na abertura da solenidade, o diretor-presidente da Fapergs, Odir Antônio Dellagostin, destacou que ciência gera desenvolvimento e colabora com a melhora na qualidade de vida das pessoas. “Em 2011, quando o prêmio teve sua primeira edição com este nome, tive a honra de ser agraciado. Hoje, como presidente da Fapergs, fico feliz de estender ele a outros pesquisadores”, afirmou Dellagostin.

Os secretários Alsones Balestrin (Sict), Raquel Teixeira (Seduc), Claudio Gastal (Planejamento, Governança e Gestão) e Zete Padilha (Comunicação) estiveram presentes. Conforme Balestrin, não existe sociedade avançada sem ciência, e que o fato de o Rio Grande do Sul ficar em primeiro lugar por dois anos consecutivos em inovação, no ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP), mostra que o Estado está no caminho certo. “E aqui a gente vê o resultado desse investimento, nas pesquisas que estão sendo feitas e nos benefícios que geram na vida das pessoas”, afirmou.

Agraciados no Prêmio Pesquisador Gaúcho 2022

Categorias de pesquisador destaque:

• Ciências Agrárias, Jorge Alberto Vieira Costa (Furg)

• Ciências Biológicas, Lavínia Schüler Faccini (UFRGS)

• Ciências da Computação e Informação, Jorge Luís Victória Barbosa (Unisinos)

• Engenharias, Flávio Sanson Fogliatto (UFRGS)

• Física e Astronomia, Victor Paulo Barros Gonçalves (UFPel)

• Ciências Humanas e Sociais, Antônio Carlos Wolkmer (Unilasalle)

• Ciências da Saúde, Pedro Rodrigues Curi Hallal (UFPel)

• Química, Eder João Lenardão (UFPel)

Categorias de nível de graduação e meio empresarial:

• Jovem Pesquisador, Matheus dos Santos Fernandez (UFPel)

• Startup Inovadora, Augen Engenharia/Fabrício Butierres Santana (Furg)

• Pesquisador na Empresa, Luciane Neves Canha (UFSM)

• Pesquisador no Setor Público, Marilia Patta Ramos (UFRGS)

• Profissional de Comunicação Científica, Juliana Bublitz (Grupo RBS)

