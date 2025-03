Porto Alegre Chuva forte causa estragos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Moradores de alguns pontos da cidade já registravam falta de luz nos primeiros minutos do temporal. Foto: Alex Rocha/PMPA Moradores de alguns pontos da cidade já registravam falta de luz nos primeiros minutos do temporal. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um forte temporal, acompanhado de ventos intensos, atingiu a Região Metropolitana de Porto Alegre por volta das 17h desta segunda-feira (31). Moradores de diferentes pontos da cidade relataram falta de energia já nos primeiros minutos da tempestade. Até o momento, não há informações oficiais sobre danos ou feridos.

De acordo com a prefeitura da Capital, as Estações de Tratamento de Água (ETAs) Moinhos de Vento, Menino Deus, Ilhas, São João e Belém Novo, administradas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), estão sem fornecimento de energia elétrica. Com isso, pode haver interrupção no abastecimento de água ou redução na pressão em diversas regiões da cidade. A concessionária responsável já foi acionada.

A tempestade também causou a queda de árvores e galhos em vários bairros. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrou um bloqueio total e dois parciais devido à queda de árvores, além de 14 cruzamentos com semáforos fora de operação.

No Hospital de Pronto Socorro, a recepção sofreu alagamento em razão da forte chuva e da ventania. Também houve infiltração no segundo andar da Pediatria. A equipe de manutenção já trabalha no local, enquanto uma empresa de engenharia atua no telhado para solucionar o problema o mais rápido possível.

(Matéria em atualização)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/chuva-forte-causa-estragos-em-porto-alegre/

Chuva forte causa estragos em Porto Alegre

2025-03-31