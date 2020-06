Porto Alegre Chuva forte causa transtorno no trânsito e falta de energia em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Forte chuva complicou o trânsito da Capital na manhã desta terça-feira Foto: Brayan Martins/PMPA Forte chuva complicou o trânsito da Capital na manhã desta terça-feira. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) registrou até as 8h30 desta terça-feira (30) em razão da chuva que atingiu a Capital, dois pontos de alagamentos com bloqueio total, 11 com bloqueio parcial de uma faixa, e dois locais com acúmulo de água, sem bloqueios. O twitter da EPTC atualiza as informações.

Neste momento, cinco conjuntos semafóricos encontram-se fora de funcionamento por falta de energia elétrica e três ocorrências já foram liberadas, enquanto outras 21 seguem em atendimento.

As equipes de fiscalização de trânsito e manutenção elétrica da EPTC foram reforçadas e, desde a madrugada, deslocadas para os pontos mais críticos e com mais risco de acidentes para monitorar a circulação, restaurar a sinalização e auxiliar os usuários.

É importante a colaboração da população para que façam o registro de ocorrências prioritárias através do número 118 e as demais, neste momento, através da Carta de Serviços online da prefeitura para encaminhar outras demandas e solicitações de trânsito e assim fundamentar as ações de mobilidade, trânsito e fiscalização.

