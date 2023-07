Rio Grande do Sul Chuva forte prossegue no Rio Grande do Sul com trovoadas, ventos de até 100 quilômetros por hora, granizo e risco de inundações

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Equipes da Defesa Civil estão mobilizadas em pontos mais críticos do Estado. (Foto: Divulgação)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para ocorrência de novas chuvas fortes em diversas regiões do Estado nesta quinta-feira (13), com descargas elétricas, ventos de até 100 km/h e eventual queda de granizo. Dentre os pontos com maior risco estão as faixas Leste e Sul, bem como a Serra, Vales e parte da Campanha. Também foram emitidos aviso para enxurradas e cheias de rios.

Na lista de pontos com possível inundação constam trechos de dois rios: Caí (em rápida elevação a partir da cidade de Vale Real) e Uruguai (com níveis subindo em ritmo acelerado entre Iraí e Porto Mauá). As chuvas volumosas e temporais devem prosseguir até esta sexta-feira (14).

A orientação é de que as pessoas se protejam, busquem informações junto à Defesa Civil de seu município e sigam as orientações. Isso vale principalmente para quem mora em áreas de risco, como proximidades de rios e encostas com risco de desmoronamento. Permanecer em casa sempre que possível é outra recomendação, bem como enviar uma mensagem tipo SMS ao número 40199, para recebimento de alertas.

Equipes mobilizadas

O órgão estadual ressalta que já está atuando em apoio aos municípios desde a terça-feira (12), especialmente os atingidos pelas chuvas e consequentes transtornos. Esse trabalho abrange medidas de prevenção, preparação e atenuação de problemas.

As coordenadorias municipais de Proteção e Defesa Civil já reportaram alguns danos relacionados à queda de granizo, vendavais e enxurradas. Equipes continuam prestando apoio a comunidades atingidas e respectivas prefeituras para o levantamento dos locais afetados e a avaliação dos danos.

Ações mais recentes

– Uma equipe da Defesa Civil estadual se deslocou para Sobradinho (Centro-Serra), a partir de onde está organizando o atendimento aos municípios de toda a região, bastante afetada.

– A equipe da Sala de Situação e do Centro de Operações do órgão mantém o monitoramento do avanço da zona de baixa pressão que vem provocando chuvas intensas, granizo e vendavais.

“Os esforços do Estado articulados pela Defesa Civil mobilizam a atuação transversal de todas as secretarias e, em especial, das forças de resposta, que são o Corpo de Bombeiros Militar e a Brigada Militar, nas ações de socorro às pessoas atingidas”, ressalta o governo gaúcho.

(Marcello Campos)

