Esporte Grêmio vence o Bahia nos pênaltis e está na semifinal da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nos pênaltis, o Grêmio levou a melhor, ganhando por 4 a 3. O goleiro Gabriel Grando brilhou com duas defesas. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Nos pênaltis, o Grêmio levou a melhor, ganhando por 4 a 3. O goleiro Gabriel Grando brilhou com duas defesas. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogando na Arena, o Grêmio superou o Bahia nos pênaltis e está nas semifinais da Copa do Brasil. O jogo terminou empatado no tempo normal em 1 a 1. O gol do Tricolor foi marcado por Villasanti. A partida, na noite desta quarta-feira (12), começou com uma hora de atraso devido às fortes chuvas que atingiram Porto Alegre. Agora, a equipe de Renato Portaluppi vai enfrentar o Flamengo, que passou pelo Athletico-PR.

O jogo

Os primeiros movimentos do jogo foram de ambientação de ambos os times, mas foi o Grêmio quem levou perigo inicialmente: aos 10 minutos de bola rolando, Reinaldo fez um cruzamento para Suárez, que tentou a finalização de voleio, mas a bola passou pelo uruguaio.

O Tricolor seguiu pressionando os adversários e só não marcou aos 13 minutos, por grande defesa do arqueiro baiano – a bola foi colocada na pequena área e Carballo desviou, mas o goleiro fez uma grande defesa.

Do outro lado, os visitantes tiveram uma oportunidade logo na sequência, quando Kayky tentou com uma finalização, mas mandou por sobre o gol. Outra chance saiu dos pés de Everaldo na meia-lua da grande área: o atacante chutou com perigo, mas Bruno Uvini cortou o lance.

Aos 35 minutos, Bitello avançou e na risca da grande área, chutou – a bola bateu no braço de Acevedo e a penalidade foi marcada. Franco Cristaldo foi para a cobrança, chutando forte, a meia altura, no lado direito da meta. Marcos Felipe voou para fazer a defesa e impedir o gol gremista.

Na reta final do primeiro tempo, já nos acréscimos, Everaldo recebeu um passe, mesmo de longe arriscou e acertou o gol, abrindo a contagem na Arena, aos 50 minutos.

O Grêmio voltou com a mesma formação para a etapa complementar. Com 3 minutos jogados, o Tricolor trabalhou a bola de pé em pé, até que ela chegou a Reinaldo na área – o lateral acionou Suárez, que finalizou, mas o goleiro segurou. Em seguida, o uruguaio criou uma chance, acionando Cristaldo, mas Marcos Felipe se antecipou e interceptou o lance.

Os gremistas seguiram correndo atrás do marcador e criaram por algumas vezes seguidas: primeiro, Cristaldo recebeu na entrada da área acionou Ferreira, que finalizou cruzado – Gabriel Xavier cortou. Em seguida, Suárez viu Marcos Felipe adiantado e tentou mandar por cobertura, desviando de cabeça, mas o goleiro baiano conseguiu voltar e fazer boa defesa, com 15 minutos.

Na marca dos 26 minutos, Ferreira fez grande jogada na esquerda e cruzou para Villasanti, que deslocou o goleiro e mandou para o fundo das redes, igualando o placar na Arena. Logo em seguida, Vina teve a chance de ampliar, mas mandou por sobre o gol.

Passados 40 minutos, o Bahia colocou duas bolas na trave. Três minutos depois foi o Grêmio quem colocou a bola na trave. Suárez chutou colocado, Marcos deu um tapa e a bola explodiu no poste.

Nos pênaltis, o Grêmio levou a melhor, ganhando por 4 a 3. O goleiro Gabriel Grando brilhou com duas defesas.

Ficha técnica

– Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves, Kannemann (Ferreira); João Pedro (Gustavo Martins), Villasanti, Carballo (Nathan), Bitello, Cristaldo (Vina), Reinaldo; Luis Suárez (André). Técnico: Renato Portaluppi.

– Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Kanu, Ryan (Matheus Bahia); Acevedo, Rezende, Cauly; Ademir (Yago Felipe), Everaldo, Kayky (Lucas Mugni). Técnico: Renato Paiva.

– Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO); Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO); VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/gremio-avanca/

Grêmio vence o Bahia nos pênaltis e está na semifinal da Copa do Brasil

2023-07-12