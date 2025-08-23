Porto Alegre Chuva intensa causa bloqueios no trânsito e mantém alerta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Oito pontos ainda seguem com bloqueios ou restrições. Foto: Reprodução Oito pontos ainda seguem com bloqueios ou restrições. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre enfrenta transtornos neste sábado (23) em razão da instabilidade climática. A Defesa Civil segue em monitoramento de arroios e diques, enquanto a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) acompanha os impactos no trânsito da Capital.

Entre a madrugada e as 9h, o Centro de Monitoramento e Alerta (Cemadec) registrou 126,8 milímetros de chuva na Lomba do Sabão, volume superior à média histórica de todo o mês de agosto (120 milímetros). No Passo das Pedras e na Rua da Represa, o acumulado foi de 104,6 milímetros. O alerta meteorológico segue válido até a noite deste sábado, com previsão de mais 40 milímetros, ventos acima de 70 km/h e queda de temperatura, que pode chegar a 10°C.

De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), as 23 casas de bombas funcionam normalmente e equipes estão mobilizadas para garantir o escoamento das águas.

No trânsito, a EPTC registrou desde o início do temporal 45 ocorrências, das quais 37 já foram resolvidas. Oito pontos ainda seguem com bloqueios ou restrições. O caso mais grave é a queda de uma árvore que bloqueia totalmente a rua General Couto de Magalhães, na altura do número 1014. Também há semáforo fora de operação no cruzamento da avenida Sarmento Leite com a Osvaldo Aranha. Outras ocorrências envolvem acúmulo de água, fiação solta e árvores caídas em vias como avenida Loureiro da Silva, rua Nilo Ruschel (403), avenida Protásio Alves (10850), rua João Moreira Maciel, rua Frederico Etzberger (771) e Osvaldo Aranha (1384).

Equipes de fiscalização e manutenção seguem reforçadas para orientar motoristas e restabelecer a sinalização, especialmente nos pontos mais críticos.

A população é orientada a evitar deslocamentos desnecessários, manter distância de áreas alagadas, rios e arroios, além de postes e placas de sinalização. Moradores de áreas de risco devem procurar abrigo seguro. Em caso de emergência, o contato pode ser feito pelo telefone 199 (Defesa Civil), pelo 156 (opção 1), pelo número 118 ou pelo aplicativo 156+POA.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/chuva-intensa-causa-bloqueios-no-transito-e-mantem-alerta-em-porto-alegre/

Chuva intensa causa bloqueios no trânsito e mantém alerta em Porto Alegre

2025-08-23