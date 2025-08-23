Rio Grande do Sul Colisão frontal deixa três mortos na BR-468, em Três Passos

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

As vítimas tinham 30, 33 e 35 anos. Foto: PRF/Divulgação As vítimas tinham 30, 33 e 35 anos. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Três homens morreram em um acidente de trânsito ocorrido na madrugada deste sábado (23) na BR-468, em Três Passos, no Norte do Estado. As vítimas tinham 30, 33 e 35 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 2h30min, quando dois veículos bateram de frente. Um dos carros, com placas de Crissiumal, era ocupado por dois homens, de 33 e 35 anos, que morreram ainda no local. O outro veículo, registrado em Porto Lucena, era conduzido por um homem de 30 anos, que não resistiu aos ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar prestaram apoio no atendimento da ocorrência. A PRF realizou o controle do tráfego e a coleta de informações para a perícia.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

