Sábado, 23 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025
Português alcançou novo recorde histórico após balançar as redes pelo Al-Nassr contra o Al-Ahli, pela final da Supercopa Saudita.Foto: Divulgação/Al-Nassr
Cristiano Ronaldo segue ampliando seu legado no futebol mundial. Neste sábado (23), durante a final da Supercopa Saudita, o astro português marcou o centésimo gol com a camisa do Al-Nassr, se tornando o primeiro jogador da história a alcançar 100 gols ou mais por quatro clubes diferentes.
O capitão abriu o placar da partida após cobrança de pênalti, no Hong Kong Stadium, na Tailândia.
Apesar do feito, o gol marcado não foi o suficiente para evitar a derrota do Al-Nassr para o Al-Ahli, que conquistou o bicampeonato na competição.
Desde que chegou à Arábia Saudita, em dezembro de 2022, o camisa 7 já se consolidou como ídolo do time de Riade. Cristiano Ronaldo já soma 113 partidas pela equipe de Jorge Jesus.
Números
Real Madrid (Espanha): 450 gols
Manchester United (Inglaterra): 145 gols (em duas passagens)
Juventus (Itália): 101 gols
Al-Nassr (Arábia Saudita): 100 gols