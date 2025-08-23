Ciência Mais de 3.200 pinguins morreram no litoral brasileiro em 2025

Nesta semana mais de 700 pinguins foram encontrados mortos no litoral de São Paulo. Foto: Divulgação/R3 Animal Nesta semana mais de 700 pinguins foram encontrados mortos no litoral de São Paulo. (Foto: Divulgação/R3 Animal) Foto: Divulgação/R3 Animal

Pelo menos 3.342 pinguins morreram na costa brasileira em 2025, apenas em Florianópolis, capital de Santa Catarina, 1.6776 animais encalhados já foram encontrados sem vida na praia. Os dados fazem parte do levantamento do PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Paias da Bacia de Santos), instituição ligada à Petrobras.

Ao todo, mais de 1.500 km da faixa litorânea brasileira é monitorada pelo órgão, considerando um trecho de Santa Catarina ao Rio de Janeiro.

Diversas instituições ambientais prestam serviço a companhia petrolífera ao longo do território observado. Apenas no intervalo de apenas uma semana, mais de 700 pinguins foram encontrados mortos em praias do litoral paulista e catarinense.

O número de pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) encontrados mortos em Cananéia, Iguape e Ilha Comprida (SP) passou para 739, segundo o Instituto de Pesquisas Cananéia (Ipec). A quantidade corresponde aos animais encontrados na última semana. Segundo especialistas, houve um “encalhe em massa”, ou seja, um alto registro de pinguins em avançado estado de decomposição que chegaram à beira da praia. O registro, conforme o Ipec, corresponde aos pinguins encontrados de sexta-feira (15) até esta quinta-feira (21).

O monitoramento pelo PMP BS acontece desde 2015, os dados desse ano são considerados normais por especialistas, considerando a média dos últimos anos.

Mortes de pinguins na costa brasileira

– 2015: 963;

– 2016: 1461;

– 2017: 1016;

– 2018: 6529;

– 2019: 2561;

– 2020: 2019;

– 2021: 4415;

– 2022: 6471;

– 2023: 5224;

– 2024: 5074;

– 2025: 3342.

Os pinguins encontrados sem vida são enviados para a necropsia para investigar as possíveis causas da morte. Os animais vivos recebem tratamento veterinário, com o objetivo de serem reintroduzidos na natureza.

Os pinguins-de-Magalhães migram da Patagônia Argentina para o litoral brasileiro durante o inverno em busca de águas mais quentes. “A longa viagem deixa os animais cansados, incapacitados e vulneráveis”, explica Emanuel Ferreira, Gerente Operacional do PMP-BS/R3 Animal.

Dentre os principais motivos das mortes estão a falta de alimento, a hipotermia, as doenças e a interações com atividades humanas como as pescarias. “Portanto, esse cenário de encontrar pinguins mortos nesta época do ano é esperado devido à migração da espécie” afirma Emanuel.

Com relação a quantidade de animais encontrados mortos, Emanuel explica que o número de animais que morre durante a migração varia de ano para ano. Essa variação depende de fatores ambientais e da disponibilidade de alimentos no mar.

O que fazer ao avistar um pinguim vivo na praia:

– Se o animal estiver no mar, não interfira; ele pode estar de passagem e o resgate ainda não é autorizado;

– Se o animal encalhar na areia, não tente devolvê-lo ao mar;

– Jamais coloque o pinguim em contato com o gelo;

– Evite se aproximar do animal: ele pode se assustar e tentar voltar para o mar;

– Afaste crianças, animais domésticos e curiosos.

