Mundo Fluxo de migrantes da Venezuela em busca de ajuda no Brasil dobra após reeleição contestada de Maduro

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A migração venezuelana para o Brasil, iniciada em 2015, transformou Roraima na principal porta de entrada desse fluxo. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A migração venezuelana para o Brasil, iniciada em 2015, transformou Roraima na principal porta de entrada desse fluxo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O fluxo de migrantes da Venezuela na fronteira com o Brasil aumentou muito depois das eleições municipais no país vizinho, realizadas em julho.

Na cidade de Pacaraima, em Roraima, a média diária de atendimentos pela Cáritas Brasileira, organização social que dá apoio aos migrantes, já é a maior desde maio de 2024, quando a unidade foi instalada na região.

As eleições municipais na Venezuela deram vitória expressiva ao partido de Nicolás Maduro. O PSUV conquistou 285 das 335 prefeituras, incluindo 23 das 24 capitais, segundo a agência internacional AFP.

A estrutura sanitária Padre Edy, da Cáritas, oferece gratuitamente banheiros, duchas, fraldários, lavanderia e bebedouro com água potável. A média de atendimentos a recém-chegados, que era de 150 por dia no primeiro semestre, subiu para 350 em agosto. Isso representa mais que o dobro de atendimentos a novos migrantes.

Considerando os migrantes novos e os que já estão no Brasil, a Cáritas realizou 17.212 atendimentos até o dia 20, quase 6 mil a mais que em todo o mês de julho (11.236). Foi um salto de 400 migrantes por dia para 860 por dia, em menos de um mês.

“Notamos que, após as eleições, o fluxo cresceu ainda mais. Muitos relatam falta de esperança em mudanças políticas, já que o governo de Maduro se manteve. Eles acreditam que no Brasil terão uma vida melhor”, disse a coordenadora da Cáritas em Pacaraima, Luz Tremaria.

O espaço fica ao lado do posto de regularização migratória, administrado pela Operação Acolhida, força-tarefa liderada pelo Exército que atua com apoio de organizações sociais, como a Cáritas.

O governo brasileiro informou, por meio da Casa Civil, que a Operação Acolhida tem protocolos específicos para “caso de emergências de aumento relevante e súbito na entrada de migrantes e refugiados”.

A migração venezuelana para o Brasil, iniciada em 2015, transformou Roraima na principal porta de entrada desse fluxo, motivado pela crise econômica, política e social na Venezuela. Desde então, mais de 1 milhão de pessoas cruzaram a fronteira, e mais da metade permanece no país, atraída pela política brasileira de acolhimento e interiorização.

Ainda não foram divulgados dados oficiais da entrada de venezuelanos em julho e agosto. Segundo o governo brasileiro, o País recebeu 96.199 venezuelanos no primeiro semestre deste ano, tendo entrado por Roraima 53% deles, o equivalente a 51.697 pessoas. O número representa um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 92.027 migrantes.

Além da Padre Edy, a Cáritas também administra outras três instalações sanitárias: outra em Pacaraima e duas em Boa Vista. Todas registraram aumento em agosto. “O crescimento do fluxo após o último processo eleitoral da Venezuela não parece ser algo temporário. Isso nos pegou de surpresa”, resume Wellthon Leal, assessor nacional da Cáritas.

O pesquisador e diretor do Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal de Roraima (UFRR), João Carlos Jarochinski Silva, que acompanha a migração venezuelana desde o início, avalia que, no geral, independentemente do resultado recente das eleições, “a desesperança faz parte do cenário da última década.”

Além disso, para ele, o perfil atual de venezuelanos que deixam o país é o de pessoas que possuem algum parente no Brasil. Esse contexto ocorre porque quem chegou antes consegue ser um ponto de apoio.

“Com o tempo, pessoas que conseguiram se estabelecer começaram a promover o processo de reunião familiar. Isso não significa que toda a família migrou de uma vez. Muitas vezes, jovens adultos vieram primeiro, e, com melhores condições de trabalho e renda, trouxeram filhos, netos e até pais”, explicou o pesquisador.

Após entrar por Roraima, muitos migrantes seguem para outros estados em busca de emprego e melhores condições de vida, enquanto parte permanece em abrigos ou em situação de rua. A Operação Acolhida, liderada pelo governo federal e apoiada por agências internacionais, tornou-se peça central nesse processo humanitário.

“A gente pensava que o país ia mudar, mas não mudou. Tem comida, mas não há dinheiro para comprar. Depois das eleições, vi que não havia saída. Não quero voltar nunca mais. Amo o Brasil”, disse o segurança Luiz Perez, 28 anos, recém-chegado de Caracas. (Com informações do portal de notícias g1)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/fluxo-de-migrantes-da-venezuela-em-busca-de-ajuda-no-brasil-dobra-apos-reeleicao-contestada-de-maduro/

Fluxo de migrantes da Venezuela em busca de ajuda no Brasil dobra após reeleição contestada de Maduro

2025-08-23