Sábado, 23 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Trump anuncia investigação e prepara tarifas sobre importações de móveis

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Com o anúncio, as ações de varejistas de móveis despencaram no pregão estendido em Nova York.

Foto: Reprodução
Com o anúncio, as ações de varejistas de móveis despencaram no pregão estendido em Nova York. (Foto: Reprodução)

O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão conduzindo uma “grande investigação tarifária sobre móveis que entram no país”, preparando o terreno para a aplicação de tarifas específicas ao setor.

“Nos próximos 50 dias, essa investigação será concluída e os móveis vindos de outros países para os Estados Unidos serão tarifados a uma taxa ainda a ser determinada”, disse o mandatário em uma postagem em rede social nessa sexta-feira (22), alegando que a medida revitalizaria os fabricantes domésticos de móveis nos EUA.

Com o anúncio, as ações de varejistas de móveis despencaram no pregão estendido em Nova York. A Wayfair caiu até 10%, a RH recuou 9,9%, a Arhaus perdeu 7,7% e a Williams-Sonoma recuou 6,7%. Já a La-Z-Boy, que fabrica principalmente na América do Norte, registrou alta de até 3,7% após o fechamento do mercado. A Ethan Allen Interiors também avançou.

Trump não especificou como a investigação está sendo conduzida. Um funcionário do governo disse que o inquérito está sendo realizado pelo Departamento de Comércio como parte da investigação sobre madeira e produtos de madeira no âmbito da Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio, que permite a imposição de tarifas sobre bens considerados críticos para a segurança nacional.

Pela lei, o secretário de Comércio deve apresentar os resultados de qualquer investigação em até 270 dias a partir do início do processo, que começou em 10 de março — embora a decisão de Trump possa vir depois.

O anúncio de sexta-feira soma-se à lista crescente de setores sob ameaça de tarifas. O Departamento de Comércio já investiga a possibilidade de sobretaxas em áreas como farmacêuticos, semicondutores, aeronaves, minerais críticos e caminhões médios.

Na quinta-feira, o governo informou que iniciou uma investigação de segurança nacional sobre importações de energia eólica, mirando um setor que Trump critica com frequência — inclusive alegando que turbinas prejudicavam a paisagem em alguns de seus campos de golfe na Escócia.

Trump já anunciou tarifas sobre aço, alumínio, cobre e automóveis. O anúncio do presidente americano não cita nenhum país diretamente. O Brasil é um dos que envia móveis aos EUA. No ano passado, foram US$ 249,6 milhões em exportações. A maior parte sai do polo moveleiro de São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho, em Santa Catarina.

No ano passado, as exportações de móveis produzidos na região somaram US$ 123,4 milhões. Do total, US$ 77 milhões são encomendas dos EUA. No primeiro semestre desse ano, as compras de móveis por clientes americanos somaram US$ 39,19 milhões.

A região concentra 7 mil trabalhadores atuando em 398 indústrias, 20 delas exportadoras. Como impacto do tarifaço, cerca de 600 deles, funcionários de quatro empresas, estão em férias coletivas, segundo cálculos do Siticom-SBS.

