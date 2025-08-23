Sábado, 23 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Luis Fernando Verissimo segue em estado grave, afirma boletim médico

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Verissimo lida há alguns anos com problemas de saúde.

Foto: Alice Vergueiro/Abraji
Verissimo lida há alguns anos com problemas de saúde. (Foto: Alice Vergueiro/Abraji)

O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, segue internado “em estado grave”, afirmou um boletim divulgado no início da tarde deste sábado (23) pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O cronista permanece no Centro de Terapia Intensiva Adulto do hospital e vem “recebendo todas as medidas de suporte necessárias”.

Ele está internado desde o dia 11 de agosto, com princípio de pneumonia, quadro que foi se agravando ao longo dos dias. No último domingo (17), Lucia Verissimo, esposa do escritor, conversou com o jornal O Globo:

“Ele já vinha com a saúde debilitada e deu uma piorada na última semana.”

Verissimo lida há alguns anos com problemas de saúde. Em 2020, retirou um câncer na mandíbula. Em janeiro de 2021, enquanto ainda se recuperava da cirurgia, teve um AVC isquêmico que deixou sequelas e o afastou do ofício de escritor.

Ele também convive com mal de Parkinson e tem problemas cardíacos. Em entrevistas, Lucia Verissimo afirmou que o escritor já não fala e se comunica somente com poucas palavras em inglês.

Filho do escritor Erico Verissimo e torcedor apaixonado do Inter, o colunista (humorista, desenhista, saxofonista, entre outros predicados) escreveu mais de 80 livros, muitos deles best-sellers. Além das obras próprias, escrevia colunas para os jornais “O Estado de S.Paulo”, “O Globo” e “Zero Hora”. Antes de lançar seu primeiro livro, “O popular”, em 1973, começou como revisor do jornal “Zero Hora”, de Porto Alegre, em 1966, onde também exerceu outras funções jornalísticas.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Trump anuncia investigação e prepara tarifas sobre importações de móveis
Alckmin afirma que governo não vai desistir de baixar tarifa dos Estados Unidos
https://www.osul.com.br/luis-fernando-verissimo-segue-em-estado-grave-afirma-boletim-medico/ Luis Fernando Verissimo segue em estado grave, afirma boletim médico 2025-08-23
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Em apenas 36 horas, chuva registrada em Porto Alegre supera a média histórica para o mês de agosto
Política Bolsonaro poderia ter ido para a Argentina? Entenda o asilo político
Grêmio Mosqueteiras do Grêmio conquistam o vice-campeonato do Brasileiro Feminino Sub-17
Grêmio Grêmio tem estreias e retorno importante para encarar o Ceará na Arena
Esporte Endrick acelera recuperação no Real Madrid e mira retorno após a Data Fifa
Esporte Brasil enfrenta a França no Mundial de Vôlei Feminino
Política Alckmin afirma que governo não vai desistir de baixar tarifa dos Estados Unidos
Mundo Trump anuncia investigação e prepara tarifas sobre importações de móveis
Mundo Fluxo de migrantes da Venezuela em busca de ajuda no Brasil dobra após reeleição contestada de Maduro
Ciência Mais de 3.200 pinguins morreram no litoral brasileiro em 2025
Pode te interessar

Porto Alegre Em apenas 36 horas, chuva registrada em Porto Alegre supera a média histórica para o mês de agosto

Porto Alegre Chuva intensa causa bloqueios no trânsito e mantém alerta em Porto Alegre

Porto Alegre Porto Alegre: DMLU faz limpeza no bairro Mário Quintana neste domingo

Porto Alegre Em um só dia, Porto Alegre tem chuva equivalente à média do mês