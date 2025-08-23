Porto Alegre Luis Fernando Verissimo segue em estado grave, afirma boletim médico

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Verissimo lida há alguns anos com problemas de saúde. Foto: Alice Vergueiro/Abraji Verissimo lida há alguns anos com problemas de saúde. (Foto: Alice Vergueiro/Abraji) Foto: Alice Vergueiro/Abraji

O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, segue internado “em estado grave”, afirmou um boletim divulgado no início da tarde deste sábado (23) pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O cronista permanece no Centro de Terapia Intensiva Adulto do hospital e vem “recebendo todas as medidas de suporte necessárias”.

Ele está internado desde o dia 11 de agosto, com princípio de pneumonia, quadro que foi se agravando ao longo dos dias. No último domingo (17), Lucia Verissimo, esposa do escritor, conversou com o jornal O Globo:

“Ele já vinha com a saúde debilitada e deu uma piorada na última semana.”

Verissimo lida há alguns anos com problemas de saúde. Em 2020, retirou um câncer na mandíbula. Em janeiro de 2021, enquanto ainda se recuperava da cirurgia, teve um AVC isquêmico que deixou sequelas e o afastou do ofício de escritor.

Ele também convive com mal de Parkinson e tem problemas cardíacos. Em entrevistas, Lucia Verissimo afirmou que o escritor já não fala e se comunica somente com poucas palavras em inglês.

Filho do escritor Erico Verissimo e torcedor apaixonado do Inter, o colunista (humorista, desenhista, saxofonista, entre outros predicados) escreveu mais de 80 livros, muitos deles best-sellers. Além das obras próprias, escrevia colunas para os jornais “O Estado de S.Paulo”, “O Globo” e “Zero Hora”. Antes de lançar seu primeiro livro, “O popular”, em 1973, começou como revisor do jornal “Zero Hora”, de Porto Alegre, em 1966, onde também exerceu outras funções jornalísticas.

2025-08-23