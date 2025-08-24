Rio Grande do Sul Chuvas atingem 39 municípios no Rio Grande do Sul e provocam decretos de calamidade

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Entre os principais problemas estão alagamentos, destelhamentos de casas e bloqueios em rodovias. Foto: Arquivo/Defesa Civil Entre os principais problemas estão alagamentos, destelhamentos de casas e bloqueios em rodovias. (Foto: Arquivo/Defesa Civil) Foto: Arquivo/Defesa Civil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde sexta-feira (22) já causaram estragos em 39 municípios, de acordo com balanço atualizado pela Defesa Civil estadual na manhã deste domingo (24). Entre os principais problemas estão alagamentos, destelhamentos de casas e bloqueios em rodovias.

São Lourenço do Sul foi uma das cidades mais atingidas. A forte chuva provocou inundações em áreas urbanas e rurais, levando o município a decretar estado de calamidade pública no sábado (23). No local, há registro de 23 pessoas desabrigadas e cerca de 500 desalojadas.

Outras localidades também enfrentam transtornos. Em São José do Norte, 24 moradores precisaram deixar suas casas. Já em Canguçu, quatro pessoas foram deslocadas temporariamente, e em Dom Feliciano há registro de quatro desabrigados. No total, o Estado soma 534 desalojados e 27 desabrigados.

Municípios afetados

Alegrete, Amaral Ferrador, Arambaré, Bagé, Barros Cassal, Caçapava do Sul, Cacequi, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Canguçu, Canoas, Canudos do Vale, Cerro Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, Encruzilhada do Sul, Estância Velha, Faxinal do Soturno, Horizontina, Jaguari, Lindolfo Collor, Pinheiro Machado, Portão, Porto Lucena, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, São Gabriel, São José do Hortêncio, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Sapucaia do Sul, Sinimbu, Tunas, Turuçu, Venâncio Aires, Vera Cruz e Vila Nova do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/chuvas-atingem-39-municipios-no-rio-grande-do-sul-e-provocam-decretos-de-calamidade/

Chuvas atingem 39 municípios no Rio Grande do Sul e provocam decretos de calamidade

2025-08-24