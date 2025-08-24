Domingo, 24 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Unidade móvel de saúde leva atendimento e vacinação a cinco comunidades nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025



Foto: Cristine Rochol/PMPA
As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre atenderá cinco comunidades durante a semana nos bairros Lomba do Pinheiro, Floresta, Humaitá e Anchieta. Nesta segunda-feira (25), das 10h às 16h, o ônibus estaciona na estrada das Quirinas, bairro Lomba do Pinheiro.

Estarão disponíveis vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos.

As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades, distribuição de medicamentos de receitas simples e atualização de receitas.

Programação de 25 a 29 de agosto:

Segunda-feira, 25 – Quirinas (Estrada das Quirinas, 4495, em frente à Madeireira da Vera, bairro Lomba do Pinheiro), das 10h às 16h

Terça-feira, 26 – Loteamento Santa Terezinha (rua Voluntários da Pátria, 1940, Centro Social Marista Irmão Bortolini, bairro Floresta), das 10h às 16h

Quarta-feira, 27 – Vila Santo André (avenida Ernesto Neugebauer, 2470, bairro Humaitá), das 10h às 16h

Quinta-feira, 28 – Vila Dique (avenida Dique, 746, ONG Nossa Casa, bairro Anchieta), das 12h às 16h

Sexta-feira, 29 – Quinta do Portal (rua Jaime Lino dos Santos Filho, 604, bairro Lomba do Pinheiro), das 10h às 16h.

 

Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas
