Domingo, 24 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Procedimentos semelhantes já foram realizados em 2023, quando a Petrobras obteve licença para perfuração dos poços Pitu Oeste e Anhangá.

Foto: Divulgação/Petrobras
Procedimentos semelhantes já foram realizados em 2023, quando a Petrobras obteve licença para perfuração dos poços Pitu Oeste e Anhangá. (Foto: Divulgação/Petrobras)

 

A Petrobras e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) iniciam neste domingo (24) a avaliação pré-operacional (APO) no bloco marítimo FZA-M-59, localizado na Bacia da Foz do Amazonas, na chamada Margem Equatorial.

A APO é um simulado de emergência considerado a última etapa do processo de licenciamento ambiental para exploração de petróleo. O exercício foi definido após meses de negociação entre a estatal e o órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Apontada pela indústria como uma nova fronteira de exploração, a Margem Equatorial é considerada promissora pelo seu potencial produtivo. Por outro lado, a proximidade com ecossistemas sensíveis da região gera preocupação quanto aos impactos da atividade. O bloco FZA-M-59 está em águas profundas, a 175 quilômetros da costa do Oiapoque, no Amapá.

A sonda NS-42 está posicionada desde a noite da última segunda-feira (18) no poço Morpho 1-APS-57, onde ocorrerá a perfuração, caso a licença seja concedida. Outros equipamentos e estruturas também participarão do exercício, que deve durar de três a quatro dias, dependendo das condições de execução.

Durante a APO, o Ibama avaliará a efetividade do plano de emergência apresentado pela Petrobras. As simulações vão testar a capacidade de resposta a acidentes com derramamento de óleo, medindo a eficiência dos equipamentos, o tempo de atendimento à fauna e a agilidade da comunicação com autoridades e demais partes envolvidas.

Aeronaves poderão ser usadas em resgates aeromédicos, operações de monitoramento e no salvamento de animais. Mais de 100 profissionais, incluindo veterinários e biólogos, estarão mobilizados para atuar em situações de risco à fauna, de acordo com a empresa.

Procedimentos semelhantes já foram realizados em 2023, quando a Petrobras obteve licença para perfuração dos poços Pitu Oeste e Anhangá, no litoral do Rio Grande do Norte. Segundo a presidente da companhia, Magda Chambriard, a estrutura enviada ao Amapá será “a maior já mobilizada pela empresa em resposta a ocorrências”.

Nos últimos anos, a Margem Equatorial tem chamado a atenção pelo potencial exploratório, reforçado pelas descobertas recentes de petróleo nas costas da Guiana, Guiana Francesa e Suriname. No Brasil, a área se estende do Rio Grande do Norte ao Amapá. Atualmente, a Petrobras tem autorização do Ibama apenas para perfurar dois poços na costa potiguar.

Em maio de 2023, o Ibama negou a licença para a Bacia da Foz do Amazonas, decisão que a Petrobras pediu para reconsiderar e ainda aguarda resposta.

O tema divide o governo. O Ministério de Minas e Energia e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendem a liberação, enquanto no Congresso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), tem atuado pela autorização.

Segundo a Petrobras, a demora na concessão da licença representa um custo diário de cerca de R$ 4 milhões para a companhia.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Rio Grande do Sul tem mais de 300 vagas em concursos públicos
https://www.osul.com.br/petrobras-testa-capacidade-de-resposta-a-incidentes-na-foz-do-amazonas/ Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas 2025-08-24
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem mais de 300 vagas em concursos públicos
Política Governador de São Paulo muda discurso interno, admite disputar o Planalto e se prepara para dois cenários em 2026
Rio Grande do Sul Semana começa com mais de 8 mil vagas de trabalho disponíveis no RS
Mundo Incêndio atinge usina nuclear e terminal petrolífero na Rússia após ataque ucraniano
Brasil Cop30: navios de luxo vão ter 6 mil leitos, mas ficarão a mais de 20 km dos eventos
Grêmio Jogando na Arena, Grêmio empata com o Ceará em 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro
Esporte Conjunto brasileiro dá show e é prata no Mundial de Ginástica Rítmica
Futebol Neymar tem edema na coxa e inicia tratamento; Santos comunica CBF antes de convocação
Futebol CBF muda calendário de 2025, antecipa o fim do Brasileirão e adia a final da Copa do Brasil
Mundo Irmã de Milei é investigada na Argentina por suspeita de corrupção
Pode te interessar

Política Governador de São Paulo muda discurso interno, admite disputar o Planalto e se prepara para dois cenários em 2026

Brasil Cop30: navios de luxo vão ter 6 mil leitos, mas ficarão a mais de 20 km dos eventos

Brasil Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões

Economia Sobretaxas de Trump derrubam exportações do Brasil para os Estados Unidos, e indústria recorre a férias coletivas