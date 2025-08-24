Domingo, 24 de agosto de 2025
Inscrições seguem em diferentes municípios e universidades; salários chegam a R$ 13.288,85Foto: Reprodução
O Rio Grande do Sul concentra, nesta semana, 337 vagas em concursos públicos distribuídas entre prefeituras, universidades e hospitais. As oportunidades abrangem cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.565,63 a R$ 28.903,60.
Destaque para o edital da Prefeitura de Montenegro, que oferece 66 vagas imediatas e formação de cadastro reserva em diversas áreas do magistério. Os salários podem chegar a R$ 6.579,79, com benefícios como vale-alimentação, plano de saúde e regime próprio de previdência. As inscrições encerram-se em 2 de outubro.
FURG
• Vagas: 17
• Nível: superior
• Salário: até R$ 13.288,83
• Prazo: 1º de setembro
• Cargos: Medicina (Clínica Geral, Família e Comunidade, Geriatria, Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia); Direito; Engenharia Civil (Estruturas); Engenharia Elétrica; Ciências Exatas (Robótica, Física, Sistemas de Informação).
• Taxa: R$ 150 a R$ 210
• Inscrições: site oficial
• Prova: data a divulgar
FURG (técnico-administrativos)
• Vagas: 13
• Nível: superior
• Salário: até R$ 4.967,04
• Prazo: 9 de setembro
• Cargos: Museólogo (1), Técnico em Assuntos Educacionais (12)
• Taxa: R$ 140
• Prova: 30 de novembro
HCPA
• Vagas: a definir
• Nível: médio, técnico e superior
• Salário: até R$ 9.409,08
• Prazo: 15 de setembro
• Cargos: Analista, enfermeiro, médicos em diversas especialidades, nutricionista, técnicos em saúde, radiologia e manutenção
• Taxa: R$ 82,80 a R$ 140
• Prova: 10 de outubro
Prefeitura de Encruzilhada do Sul
• Vagas: não informado
• Nível: médio e superior
• Salário: a divulgar
• Prazo: 27 de agosto
• Cargos: professores, monitores, psicopedagogo, servente e secretário escolar
• Taxa: gratuita
• Inscrições: formulário eletrônico
Prefeitura de Estância Velha
• Vagas: 5 + cadastro reserva
• Nível: fundamental, médio, técnico e superior
• Salário: até R$ 5.443,32
• Prazo: 29 de agosto
• Cargos: professores, técnicos, agentes administrativos, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, assistente social, entre outros
• Taxa: R$ 85,05 a R$ 272,17
• Prova: 28 de setembro
Prefeitura de Feliz
• Vagas: 21
• Nível: fundamental, médio e superior
• Salário: até R$ 2.565,63
• Prazo: 2 de setembro
• Cargos: atendente educacional, auxiliar de ensino, professores de Geografia, Inglês e Alemão, monitor e serviços gerais
• Taxa: gratuita
Prefeitura de Fontoura Xavier
• Vagas: 7
• Nível: alfabetizado a superior
• Salário: até R$ 9.065,72
• Prazo: 7 de setembro
• Cargos: agente comunitário de saúde, médico, técnico em enfermagem, eletricista, fiscal sanitário, operário
• Taxa: R$ 100 a R$ 200
• Prova: 26 de outubro
Prefeitura de Forquetinha
• Vagas: 5
• Nível: fundamental a superior
• Salário: até R$ 3.103,31
• Prazo: 4 de setembro
• Cargos: agente administrativo, professor, operador de máquinas, servente, monitor, operário e fiscal tributário
• Taxa: R$ 50 a R$ 120
• Prova: 27 de setembro
Prefeitura de Ivoti
• Vagas: 11
• Nível: médio
• Salário: até R$ 3.036,00
• Prazo: 7 de setembro
• Cargos: agente comunitário de saúde e de combate a endemias
• Taxa: R$ 134,98
• Prova: 25 de outubro
Prefeitura de Montenegro
• Vagas: 66
• Nível: médio e superior
• Salário: até R$ 6.579,79
• Prazo: 2 de outubro
• Cargos: professores em diferentes áreas, além de funções de apoio pedagógico
• Taxa: R$ 94,11 a R$ 168,32
• Prova: 2 de novembro
Prefeitura de Porto Alegre
• Vagas: 4
• Nível: superior
• Salário: até R$ 6.990,44
• Prazo: 10 de setembro
• Cargos: professores de anos iniciais, educação infantil, Geografia e História
• Taxa: R$ 201,95
• Prova: 12 de outubro
Prefeitura de Roca Sales
• Vagas: 21
• Nível: fundamental, médio e superior
• Salário: até R$ 8.066,69
• Prazo: 29 de agosto
• Cargos: agentes administrativos, motoristas, nutricionista, médicos veterinários, biólogo, cozinheiras, monitores, entre outros
• Taxa: R$ 60 a R$ 150
• Prova: 28 de setembro
Prefeitura de Sapiranga
• Vagas: 46
• Nível: fundamental a superior
• Salário: até R$ 6.448,49
• Prazo: 18 de setembro
• Cargos: motoristas, professores, psicólogos, médicos em várias especialidades, bibliotecário, contador, engenheiro químico, entre outros
• Taxa: R$ 50 a R$ 120
• Prova: 26 de outubro
UFCSPA
• Vagas: 3
• Nível: superior
• Salário: até R$ 13.288,85
• Prazo: 29 de agosto
• Cargos: professores assistentes em Medicina de Família e Comunidade, Cirurgia Geral e Epidemiologia
• Taxa: R$ 125 a R$ 175
• Prova: 29 de setembro
UFPEL
• Vagas: 19
• Nível: superior
• Salário: até R$ 13.288,85
• Prazo: 14 de setembro
• Cargos: professores em diversas áreas, como Filosofia Política, Geografia, Sociologia, Ciências Agrárias, Medicina e Música
• Taxa: R$ 240
UFSM
• Vagas: 5
• Nível: superior
• Salário: até R$ 13.288,85
• Prazo: 2 de setembro
• Cargos: docentes em Odontologia, Medicina Legal, Geociências, Desenho Industrial e Anatomia Humana
• Taxa: R$ 241 a R$ 398
UNIPAMPA
• Vagas: 14
• Nível: superior
• Salário: até R$ 13.288,85
• Prazo: 25 de agosto
• Cargos: professores em áreas como Engenharia, Botânica, Zoologia, Clínica Médica, Ginecologia, Pediatria, entre outras
• Taxa: R$ 180
