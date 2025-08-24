Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem mais de 300 vagas em concursos públicos

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Inscrições seguem em diferentes municípios e universidades; salários chegam a R$ 13.288,85 Foto: Reprodução Inscrições seguem em diferentes municípios e universidades; salários chegam a R$ 13.288,85. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul concentra, nesta semana, 337 vagas em concursos públicos distribuídas entre prefeituras, universidades e hospitais. As oportunidades abrangem cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.565,63 a R$ 28.903,60.

Destaque para o edital da Prefeitura de Montenegro, que oferece 66 vagas imediatas e formação de cadastro reserva em diversas áreas do magistério. Os salários podem chegar a R$ 6.579,79, com benefícios como vale-alimentação, plano de saúde e regime próprio de previdência. As inscrições encerram-se em 2 de outubro.

FURG

• Vagas: 17

• Nível: superior

• Salário: até R$ 13.288,83

• Prazo: 1º de setembro

• Cargos: Medicina (Clínica Geral, Família e Comunidade, Geriatria, Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia); Direito; Engenharia Civil (Estruturas); Engenharia Elétrica; Ciências Exatas (Robótica, Física, Sistemas de Informação).

• Taxa: R$ 150 a R$ 210

• Inscrições: site oficial

• Prova: data a divulgar

FURG (técnico-administrativos)

• Vagas: 13

• Nível: superior

• Salário: até R$ 4.967,04

• Prazo: 9 de setembro

• Cargos: Museólogo (1), Técnico em Assuntos Educacionais (12)

• Taxa: R$ 140

• Prova: 30 de novembro

HCPA

• Vagas: a definir

• Nível: médio, técnico e superior

• Salário: até R$ 9.409,08

• Prazo: 15 de setembro

• Cargos: Analista, enfermeiro, médicos em diversas especialidades, nutricionista, técnicos em saúde, radiologia e manutenção

• Taxa: R$ 82,80 a R$ 140

• Prova: 10 de outubro

Prefeitura de Encruzilhada do Sul

• Vagas: não informado

• Nível: médio e superior

• Salário: a divulgar

• Prazo: 27 de agosto

• Cargos: professores, monitores, psicopedagogo, servente e secretário escolar

• Taxa: gratuita

• Inscrições: formulário eletrônico

Prefeitura de Estância Velha

• Vagas: 5 + cadastro reserva

• Nível: fundamental, médio, técnico e superior

• Salário: até R$ 5.443,32

• Prazo: 29 de agosto

• Cargos: professores, técnicos, agentes administrativos, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, assistente social, entre outros

• Taxa: R$ 85,05 a R$ 272,17

• Prova: 28 de setembro

Prefeitura de Feliz

• Vagas: 21

• Nível: fundamental, médio e superior

• Salário: até R$ 2.565,63

• Prazo: 2 de setembro

• Cargos: atendente educacional, auxiliar de ensino, professores de Geografia, Inglês e Alemão, monitor e serviços gerais

• Taxa: gratuita

Prefeitura de Fontoura Xavier

• Vagas: 7

• Nível: alfabetizado a superior

• Salário: até R$ 9.065,72

• Prazo: 7 de setembro

• Cargos: agente comunitário de saúde, médico, técnico em enfermagem, eletricista, fiscal sanitário, operário

• Taxa: R$ 100 a R$ 200

• Prova: 26 de outubro

Prefeitura de Forquetinha

• Vagas: 5

• Nível: fundamental a superior

• Salário: até R$ 3.103,31

• Prazo: 4 de setembro

• Cargos: agente administrativo, professor, operador de máquinas, servente, monitor, operário e fiscal tributário

• Taxa: R$ 50 a R$ 120

• Prova: 27 de setembro

Prefeitura de Ivoti

• Vagas: 11

• Nível: médio

• Salário: até R$ 3.036,00

• Prazo: 7 de setembro

• Cargos: agente comunitário de saúde e de combate a endemias

• Taxa: R$ 134,98

• Prova: 25 de outubro

Prefeitura de Montenegro

• Vagas: 66

• Nível: médio e superior

• Salário: até R$ 6.579,79

• Prazo: 2 de outubro

• Cargos: professores em diferentes áreas, além de funções de apoio pedagógico

• Taxa: R$ 94,11 a R$ 168,32

• Prova: 2 de novembro

Prefeitura de Porto Alegre

• Vagas: 4

• Nível: superior

• Salário: até R$ 6.990,44

• Prazo: 10 de setembro

• Cargos: professores de anos iniciais, educação infantil, Geografia e História

• Taxa: R$ 201,95

• Prova: 12 de outubro

Prefeitura de Roca Sales

• Vagas: 21

• Nível: fundamental, médio e superior

• Salário: até R$ 8.066,69

• Prazo: 29 de agosto

• Cargos: agentes administrativos, motoristas, nutricionista, médicos veterinários, biólogo, cozinheiras, monitores, entre outros

• Taxa: R$ 60 a R$ 150

• Prova: 28 de setembro

Prefeitura de Sapiranga

• Vagas: 46

• Nível: fundamental a superior

• Salário: até R$ 6.448,49

• Prazo: 18 de setembro

• Cargos: motoristas, professores, psicólogos, médicos em várias especialidades, bibliotecário, contador, engenheiro químico, entre outros

• Taxa: R$ 50 a R$ 120

• Prova: 26 de outubro

UFCSPA

• Vagas: 3

• Nível: superior

• Salário: até R$ 13.288,85

• Prazo: 29 de agosto

• Cargos: professores assistentes em Medicina de Família e Comunidade, Cirurgia Geral e Epidemiologia

• Taxa: R$ 125 a R$ 175

• Prova: 29 de setembro

UFPEL

• Vagas: 19

• Nível: superior

• Salário: até R$ 13.288,85

• Prazo: 14 de setembro

• Cargos: professores em diversas áreas, como Filosofia Política, Geografia, Sociologia, Ciências Agrárias, Medicina e Música

• Taxa: R$ 240

UFSM

• Vagas: 5

• Nível: superior

• Salário: até R$ 13.288,85

• Prazo: 2 de setembro

• Cargos: docentes em Odontologia, Medicina Legal, Geociências, Desenho Industrial e Anatomia Humana

• Taxa: R$ 241 a R$ 398

UNIPAMPA

• Vagas: 14

• Nível: superior

• Salário: até R$ 13.288,85

• Prazo: 25 de agosto

• Cargos: professores em áreas como Engenharia, Botânica, Zoologia, Clínica Médica, Ginecologia, Pediatria, entre outras

• Taxa: R$ 180

