Por Redação O Sul | 6 de maio de 2023

Até este domingo (7), a passagem de uma área de baixa pressão e de uma frente fria provocará chuva em todo o Estado. (Foto: Fernando Dias/SEAPDR)

A próxima semana permanecerá com temperaturas mais baixas e com elevados volumes de chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. As informações são do Boletim Integrado Agrometeorológico 18/2023, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar) e o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

Até este domingo (7), a passagem de uma área de baixa pressão e de uma frente fria provocará chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados e altos volumes acumulados, principalmente na Metade Norte.

Nesta segunda (8), o ingresso de uma massa de ar frio e seco afastará a nebulosidade e provocará o ligeiro declínio das temperaturas. Somente nos setores Norte e Nordeste ainda ocorrerão chuvas fracas e isoladas. Na terça (9) e na quarta-feira (10), a presença de ar frio e seco manterá o tempo firme, com temperaturas amenas em todo o Estado.

Os volumes previstos deverão oscilar entre 25mm e 60mm na Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul. Nas demais regiões, os totais esperados serão mais elevados e deverão variar entre 70mm e 90mm, podendo superar 125mm em municípios das Missões, do Vale do Uruguai e do Planalto.

Sexto dia

Este sábado (6) marcou o sexto dia seguido com chuva no RS e o quinto consecutivo na cidade de Porto Alegre.

Segundo a Climatempo, embora o tempo não firme e haja previsão de chuva também para este domingo, o sol chega a aparecer com nuvens neste fim de semana em parte do território gaúcho pelo avanço de ar mais quente para o estado. Por outro lado, o mesmo ar quente que garantirá trégua da chuva por algumas horas e apenas em parte do Rio Grande do Sul será responsável por forte abafamento sob elevada umidade relativa do ar, o que traz outra condição detestada pela maioria dos gaúchos que é ambientes internos e externos molhados pela excessiva umidade.

Neste domingo, o sistema frontal deixa de ser quente e passa a ser impulsionado por ar frio, assim configurando uma frente fria que traz chuva cedo no Oeste, parte do Centro e do Sul do estado. Nas demais áreas do estado, o sol chega a aparecer com nuvens com chuva isolada e o dia terá alta temperatura e muito abafamento. A frente fria então se deslocará e trará chuva para todas as regiões, especialmente da tarde para a noite, com pancadas localmente fortes e elevados volumes. Ao encontrar o ar mais quente, a frente formará nuvens de tempestade com risco de temporais isolados, alguns fortes, em que podem ocorrer vendavais isolados.

Nesta segunda, a instabilidade se afasta, de acordo com a Climatempo. A primeira metade do dia ainda deve ter mais nuvens, chuva e garoa em algumas regiões gaúchas, mas no decorrer do dia a frente se afasta e ar mais seco começa a ingressar com sol e nuvens. Será o fim do episódio de instabilidade com duração de uma semana.

Conforme as projeções da Climatempo, a instabilidade será maior durante este fim de semana, especialmente no Oeste e no Sul gaúcho, com melhora do tempo nesta segunda e tempo firme na terça. Passado este episódio de instabilidade, o Rio Grande do Sul terá alguns dias de tempo firme com a presença do sol e algumas nuvens, sob ar mais frio, o que vai propiciar noites de temperatura mais baixa e tardes de marcas agradáveis. No final da próxima semana, a chuva retorna ao Estado e atinge principalmente a Metade Norte gaúcha.

